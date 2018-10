Conte media tra Di Maio e Salvini Sabato nuovo Cdm sul Dl Fiscale

Il numero chiuso a Medicina : pro e contro di una misura da sempre Contestata. La mediazione del modello francese : "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi". Poche parole, scritte nel comunicato che conteneva i provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri sulla manovra, nessuna spiegazione di merito e, poche ore dopo, lo stop. Il primo a frenare sull'ipotesi dell'abolizione, tout court, del numero chiuso per gli aspiranti medici è stato il ministro ...

Conte - chiesta mediazione Ua su rimpatri : ANSA, - ADDIS ABEBA, 11 OTT - "Ho chiesto esplicitamente ai vertici dell'Unione africana di farsi mediatori della possibilità di incrementare gli accordi sui rimpatri e di avere un sostegno nella ...

Migranti - Conte : chiesto a Unione africana di mediare sui rimpatri : "Ho chiesto ai vertici dell'Unione africana di farsi mediatori della possibilità di incrementare gli accordi sui rimpatri e di avere un sostegno nella strategia che stiamo coltivando in Europa per la ...

Turismo in crescita negli ultimi 10 anni : in calo solo la permanenza media Aosta - I dati sono Contenuti nella ricerca presentata ieri a ... : Il settore turistico valdostano gode di buona salute. A dirlo non è un medico, ovviamente, ma una ricerca presentata ieri a Palazzo regionale dall'agenzia di management e marketing TurismoK nel corso ...

Razer Sila : il nuovo router "ultraveloce" per il gaming - lo streaming e il download di Contenuti multimediali : Razer annuncia Razer Sila, un router wireless ad alte prestazioni studiato per gli utenti che necessitano di un servizio WiFi ottimizzato per il gaming, lo streaming e il download di contenuti multimediali.Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Considerata la crescita del mobile gaming e l'impossibilità di molte abitazioni di gestire una connessione via cavo in ogni stanza, un WiFi veloce e affidabile è più importante che mai. Il router Razer Sila ...

Cast e personaggi di Manifest : la serie con Josh Dallas al via su Mediaset e Sky in Contemporanea Usa dall’1 ottobre : Cast e personaggi di Manifest terranno compagnia al pubblico italiano da oggi, 1 ottobre, in contemporanea Usa per evitare pericolo spoiler e rivelazioni importanti su una trama che sembra aver conquistato gli americani. Per alcuni è la nuova Lost, altri la trovano migliore di Westworld, ma dove starà la verità? Sicuramente quella con Josh Dallas è una delle serie più attese del momento e dopo aver segnato un vero e proprio boom di spettatori ...

Di Maio : “Terrorismo mediatico di Pd e Fi con i loro giornali”. Conte : “Costituzione dà principi - ma i governi danno la linea” : Partito Democratico e Forza Italia non riescono a fare “un’opposizione politica” e quindi “i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread”. Ne è convinto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio che sul Blog delle Stelle commenta i titoli e gli articoli di fondo dei principali quotidiani. Secondo Di Maio in questo modo Pd, Forza Italia e “i loro giornali” sperano “in ...

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Manovra - Conte : "Dimissioni Tria? Appreso da media - l'ho chiamato e nega" : "Ho letto e Appreso dai giornali che Tria avrebbe offerto le sue dimissioni, così mi sono incuriosito e stamattina l'ho chiamato, ci siamo sentiti più volte e ha negato". Lo dice il premier, Giuseppe ...

Manovra - così l’asse M5s-Lega piega la resistenza del tecnico con Conte mediatore. Ma se il M5s fa festa - la Lega si eclissa : Vertici e pre-vertici, riunioni e faccia a faccia, messaggi cifrati e incrociati, avvertimenti a suocera perché nuora intenda, comunicazioni rassicuranti all’esterno per nascondere le scintille all’interno, quelle provocata dalle spade che si incrociavano: da una parte l’arma del ministro del Tesoro Giovanni Tria – quella soglia che sembrava invalicabile del 2 per cento di rapporto tra deficit e Pil – e ...

"Deficit/Pil 2% e qualcosa oltre" Così Conte media fra Tria e Di Maio : "Un deficit/Pil almeno del 2%, se non qualcosina di più". E' questo il numerino magico che il governo, secondo quanto riferiscono ad Affaritaliani.it massime fonti del M5S e della Lega, starebbe per scrivere per il 2019 nella nota di aggiornamento al Def Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Def coraggioso o non lo voto" Scontro con Tria - Conte prova a mediare : Ancora contatti e telefonate nervose, in queste ore, poi domani sarà il premier Giuseppe Conte a tirare le fila dello Scontro con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, fermo sotto la soglia ...