Conte | “La nostra è una bella manovra” Ma agli altri Stati europei non piace per nulla 

Bruxelles - Conte “La manovra è bella”/ Ultime notizie - il cancellerie austriaco lo gela “Debiti pericolosi" : manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:30:00 GMT)

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano pochissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi, con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...

Onu - Italia eletta nel Consiglio dei Diritti Umani con 180 voti su 189. Conte : “La promozione del dialogo è nel nostro Dna” : “L’Italia ha nel suo Dna la promozione del dialogo. E oggi l’Assemblea Generale dell’Onu ha riconosciuto il nostro ruolo nel Mediterraneo e nel mondo, il nostro essere sempre in prima fila quando si tratta di tutelare e salvaguardare i Diritti Umani”. Così il premier Giuseppe Conte con un post su Facebook ha commentato l’elezione dell’Italia nel Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu per il triennio 2019-2021. Il Paese è ...

Manovra - Conte : “La disegneremo per accelerare la discesa del rapporto debito/pil nel prossimo triennio” : “Confermiamo le anticipazioni che ci avevano indotto a definirla seria razionale e coraggiosa. Confermiamo il programma delle riforme annunciate che partiranno già nel 2019. Abbiamo inoltre lavorato a disegnare la Manovra in modo da accelerare la discesa del rapporto debito/Pil in modo consistente nell’arco del triennio”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riassunto le conclusioni del vertice a Palazzo Chigi sulla ...

F1 - Hamilton non si acContenta : “la sfida con Vettel non mi basta - spero anche anche Verstappen lotti per il titolo nel 2019” : Il pilota della Mercedes ha svelato di volere una lotta a tre per il titolo nella prossima stagione, coinvolgendo anche Verstappen La sfida con Vettel non gli basta, Hamilton vuole allargare il numero di pretendenti al titolo. Intervistato dalla testata svizzera Blick, il pilota della Mercedes ha svelato la sua speranza di vedere Verstappen competere per il Mondiale nel 2019, essendosi stufato di vedersela solo con la Ferrari. Photo4 / ...

Conte : “La pace fiscale ci sarà - è imprescindibile. Il fisco è iniquo” : "Il fisco è iniquo. La flat tax ci sarà ma non potrà andare subito a regime. Reddito di cittadinanza, flat tax e riforma della Fornero: sono tutti punti qualificanti. Non ho mai avuto retropensieri. Mai pensato di fare una riforma e non un'altra", ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

F1 - Verstappen Contento a metà : “la simulazione di qualifica non mi è piaciuta - difficile centrare la prima fila” : Il pilota olandese ha commentato i risultati ottenuti nella giornata di oggi a Singapore, sottolineando come sarà difficile ottenere la prima fila Il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore è Kimi Raikkonen, che ferma il cronometro sull’1:38.699 precedendo l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton di undici millesimi. Photo4 / LaPresse Terzo tempo per l’olandese Max Verstappen, apparso non soddisfatto al ...