Conte | La manovra è molto bella

Manovra : Europa sul chi va là. Conte : è molto bella : Il premier olandese: preoccupano i conti. Il presidente dell'Eurogruppo Centeno: nostro compito è rispettare le regole -

Manovra - Rutte a Conte : siamo preoccupati : 11.05 "Buon incontro bilaterale con Giuseppe Conte durante il Consiglio europeo. Ho espresso le preoccupazioni dell'Olanda sui piani di bilancio per il 2019". E' quanto scrive su Twitter il premier olandese, Rutte, dopo l'incontro con il premier Conte a margine dei lavori del Consiglio europeo. "Pieno sostegno alla Commissione Ue perché applichi gli obblighi comuni del Patto di stabilità", aggiunge Rutte nel messaggio.

Manovra - Conte : “E’ molto bella - Merkel è impressionata”. Ma i leader sono critici Commissione al Belgio : “Troppo deficit” : Ufficialmente non è in agenda, ma sarà uno dei temi dominanti della giornata. La Manovra messa a punto dal governo M5s-Lega aleggia tra i corridoi dell’Europa Building di Bruxelles, dove i leader del continente sono riuniti per il Consiglio Ue. “Mi rendo perfettamente conto che non è questa la Manovra che si aspettavano dalla Commissione e ci aspettiamo osservazioni critiche”, ma “ci siederemo attorno al tavolo e ...

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco che la manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Al vertice di Bruxelles Conte difende la manovra : Si annuncia una bocciatura. Il premier dopo aver incontrato la cancelliera Merkel vedrà oggi il premier olandese Rutte fortemente critico nei confronti della manovra.Moscovisi a Roma incontrerà Tria e ...

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

Giuseppe Conte ferma l'invio al Quirinale del testo sulla manovra. Retroscena su Di Maio e il testo manipolato : È un fatto gravissimo, manina politica o no, domattina depositerò subito un esposto alla Procura della Repubblica'. Una denuncia che agita l'esecutivo giallo-verde. Il premier Giuseppe Conte , nel ...