Conte 'fraternizza'con gli altri leader

Dopocena in albergo, a Bruxelles, per il premier Giuseppe, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emanuel Macron, il premier lussemburghese Xavier Bettel e il presidente della confederazione elvetica Alain Berset. "Ieri hanno scritto "isolato" perché non ero con loro e ora mi tocca bere la birra con Macron e Merkel", scherza il presidente del Consigliocon i cronisti che lo attendevano mentre Bettel lo invitava a unirsi agliper un drink al bar.(Di venerdì 19 ottobre 2018)