Conte | Ci aspettiamo osservazioni critiche ma la manovra non cambia

(Di giovedì 18 ottobre 2018) "Laè molto bella". Parola del presidente del Consiglio Giuseppe, che parla coi giornalisti appena arrivato a Bruxelles per il vertice Ue. "Mi rendo perfettamente conto che non è questa lache si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto dellema discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che laè molto bella".ha aggiunto che vedrà il presidente della Commissione, Jean Claude Juncker, nelle prossime settimane."Domani sarò a Roma - prosegue- controllerò, come il presidente del Consiglio fa sempre, articolo per articolo" il dl fiscale e "verrà mandato al Quirinale il testo conforme alla volontà deliberata dal Consiglio dei ministri". Il capo del governo getta acqua sul fuoco rispetto alle ipotesi di rottura della maggioranza: "Nessuna frattura" tra Lega e M5S, ...