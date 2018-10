Conte a Ue | l' Italia è saldissima | dialogheremo sulla manovra

La lettera Ue di Conte stazione : manovra bocciata. I governi : Basta flessibilità all’Italia. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Conte : Italia in salute - pronti a dialogo : 18.50 Deviazione senza precedenti? "Forse si riferiscono al valore assoluto. Ma noi già dovevamo partire da un riallineamento all'1,2%,più le clausole Iva si andava al 2%. Dal 2% al 2,4% è smentito che si tratti di una deviazione senza precedenti". Lo ha detto il premier Conte commentando la lettera della Ue. Il nostro Paese è un soggetto "in piena salute -ha aggiunto Conte - e noi non possiamo che auspicare l'avvio di un percorso che ci vede ...

L’intervento di Boldrini alla Camera diretto a Conte : “Perché continuate a mentire agli italiani?”. Poi la spiegazione : “Viktor Orban vi considera degli eroi perché state facendo i suoi interessi. I vostri alleati (i Paesi di Visegrád, ndr) sono i più intransigenti nei confronti di chi ha un debito pubblico alto come il nostro. Avete sb agli ato comitiva”. A dirlo, la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini , che in un’accalorato intervento alla Camera ha spiegato perché, secondo lei e il suo partito, il governo a guida M5s-Lega sta sb agli ando ...

Conte alla Camera : 'Per Italia appartenenza alla Ue irrinunciabile' : "L' Italia rimane un attore indispensabile perché le sfide" sul tavolo dell'Ue "trovino una soluzione europea, l' appartenenza all'Europa per l' Italia è una parte irrinunciabile". Lo ha detto il ...

Juncker : “Deviazione Italia inaccettabile. Non mi interessano i Contenuti ma solo i saldi” : Juncker: “Deviazione Italia inaccettabile. Non mi interessano i contenuti ma solo i saldi” A poche ore dall’arrivo a Bruxelles della Legge di Bilancio Italiana, il presidente della Commissione Ue ha anticipato le sue mosse in un incontro con la stampa audiovisiva: “Deviazione Italia sarebbe inaccettabile. Non mi interessano i contenuti ma solo i saldi”. Dura replica del vicepremier: “Dica chi davvero prende decisioni in ...