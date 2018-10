Congresso Pd | ricostruire la sinistra insieme al cattolicesimo democratico

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il prossimodel Pd assume un'importanza non secondaria per la ripartenza di un rinnovato centroitaliano. Una coalizione sostanzialmente distrutta dalla stagione renziana in cui una maldestra "vocazione maggioritaria", accompagnata da una volontà di onnipotenza, aveva azzerato di fatto ogni sorta di alleanza. Era stato cancellato, di conseguenza, un tassello fondamentale della cultura democratica del nostro paese, cioè la cultura delle alleanze.Ora pare che si voglia invertire la rotta, senza l'ipocrisia di rito di gran parte del partito. Cioè di tutti coloro che sono stati "turbo renziani" per quattro lunghi anni e poi hanno scoperto, improvvisamente e misteriosamente, la necessità di voltare pagina con l'obiettivo di "derenzizzare" il partito. La lista, come sovente succede nella politica italiana, non è lunga, ma addirittura ...