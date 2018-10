Conferenza sulla Libia | l' Italia punta sui pesi massimi

Serraj sente Conte : 'Voglio partecipare alla Conferenza sulla Libia' : ...italiano per sostenere il processo democratico in Libia e ha ribadito che parteciperà alla Conferenza nella speranza di ottenere risultati positivi che contribuiscano a risolvere la crisi politica ...

Conferenza sulla Libia appesa a un filo. Haftar pronto a disertare Palermo : È diventato un percorso a ostacoli quello che porta alla Conferenza di Palermo sulla Libia. L’ultimo colpo inferto alla già ingolfata macchina organizzativa è la possibile defezione della Cirenaica nella doppia figura di Khalifa Haftar e Aguila Saleh....

Libia - solo ombre sulla Conferenza di Palermo : manca persino la lista degli ospiti : La Conferenza internazionale sulla Libia, che l'Italia vuole organizzare a Palermo il 12 e 13 novembre, presenta troppe...

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla Conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...

Il 12 e 13 novembre a Palermo la Conferenza internazionale sulla Libia : L'incontro fra i leader dei Paesi del Mediterraneo annunciato dal ministro degli Esteri Moavero: presente forse un esponente del governo Tobruk

La riuscita della Conferenza sulla Libia nelle mani di Putin : Vladimir Putin. Il buon esito della Conferenza sulla Libia che per l'Italia sta diventando sempre più di valenza strategica, anche in ambito europeo, passa da Mosca, dove il prossimo 8 ottobre si recherà in missione il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per incontrare il suo omologo russo Serghei Lavrov.L'annuncio della missione, arriva il giorno dopo la notizia di un accordo siglato da Russia e Libia per l'attuazione di ...

Incontro Trump-Conte : sul tavolo la Conferenza di novembre sulla Libia e l'immigrazione : La conferenza di novembre sulla Libia che l'Italia sta organizzando in Sicilia a novembre è stata uno degli argomenti discussi a pranzo dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente Usa, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Anche l'immigrazione è stato tra i temi discussi. Conte e Trump hanno recuperato poi i temi già discussi a ...

Conferenza internazionale sulla tratta delle donne nigeriane in Cittdella - VIDEO - : Bilancio positivo per la prima giornata della Conferenza internazionale 'Doppio Sguardo. La tratta delle donne nigeriane' in corso di svolgimento nella Cittadella regionale a Catanzaro. L'evento, ...

Energia - ENEA : al via in Sicilia la Conferenza internazionale sulla fusione SOFT 2018 : Taglio del nastro per la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo della ricerca sull’Energia da fusione. A pochi mesi dall’avvio dei lavori per realizzare nel Centro ENEA di Frascati il grande polo di ricerca sulla fusione DTT(Divertor Tokamak Test), fino al 21 settembre ENEA riunisce a Giardini Naxos (Messina) oltre 1.000 rappresentanti della comunità scientifica, ...

Lo Sri Lanka ospita la prima Conferenza globale sulla 'valutazione' : All'evento stanno partecipando 150 parlamentari da tutto il mondo, oltre a esperti sulle politiche di valutazione, gruppi d'interesse, membri della società civile e partner per lo sviluppo. Per '...

Energia - ENEA : al via la Conferenza internazionale sulla fusione SOFT 2018 : Dal 16 al 21 settembre a Giardini Naxos (Messina) ENEA organizza la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo dell’Energia da fusione nucleare. Oltre 1.000 tra scienziati, espositori e rappresentanti dell’industria da tutto il mondo si confronteranno su progressi e novità più rilevanti nel percorso per riprodurre i meccanismi dell’Energia delle stelle e garantire una ...

