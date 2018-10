Condono | scontro sul decreto manipolato Lega tutti d accordo' M5S ' Non è vero'

Condono - scontro Lega-M5s "Tutti d'accordo". "Non è vero" : Si alimenta di ora in ora lo scontro tra M5S e Lega sul Condono contenuto nel dl fiscale. Le parole del sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, che questa mattina ha sostenuto che il testo Segui su affaritaliani.it

Condono - scontro sul decreto manipolato . Lega 'Erano tutti d accordo'. M5S 'Non è vero' : 'Lo sapevano tutti'. Così risponde Massimo Garavaglia , sottosegretario all'Economia della Lega, a chi gli chiede chi fosse a conoscenza delle norme del decreto fiscale contestate da Luigi Di Maio . Lo sapeva anche Di Maio?, incalzano i cronisti. 'Non lo so...', taglia corto ...