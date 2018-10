Condono | Lega contro Di Maio | Tutti sapevano

Condono - scontro Lega-M5s "Tutti d'accordo". "Non è vero" : Si alimenta di ora in ora lo scontro tra M5S e Lega sul Condono contenuto nel dl fiscale. Le parole del sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, che questa mattina ha sostenuto che il testo Segui su affaritaliani.it

Condono - scontro sul decreto manipolato . Lega 'Erano tutti d accordo'. M5S 'Non è vero' : 'Lo sapevano tutti'. Così risponde Massimo Garavaglia , sottosegretario all'Economia della Lega, a chi gli chiede chi fosse a conoscenza delle norme del decreto fiscale contestate da Luigi Di Maio . Lo sapeva anche Di Maio?, incalzano i cronisti. 'Non lo so...', taglia corto ...

Condono fiscale - Massimo Garavaglia (Lega) : “Quel testo lo conoscevamo tutti” : Massimo Garavaglia commenta con i cronisti la presunta 'manipolazione' del testo del decreto fiscale collegato alla manovra, prima dell'invio al Quirinale, secondo quanto ha denunciato Di Maio: "Non so nulla, che è successo? Ho visto ai Tg che c'è stata un po' di confusione: raccontatemi. Siamo a corto di notizie".Continua a leggere

Il Condono e la manina fantasma : non meravigliatevi - è il DNA del governo Lega – M5s : Nulla come la vicenda di ieri sera rappresenta meglio questi primi quattro mesi di governo, nulla è più esplicativo delle contraddizioni della maggioranza. Di solito si dice che non esistono soluzioni semplici per questioni complesse. Nel caso del governo Conte siamo al passaggio successivo: non basta uno slogan semplice per risolvere una questione complessa. Soprattutto se non si ha neanche una soluzione.Continua a leggere

Condono fiscale : il perché dello scontro M5S-Lega : Di Maio contesta alcune misure che favorirebbero il riciclaggio e che sarebbero state inserite nel decreto a sua insaputa

Condono - scontro tra Di Maio e Lega : Sicché ufficialmente non rimane che prendersela di nuovo con il ministero dell'Economia. Ma non con Giovanni Tria. Bensì con i tecnici che lo circondano, dal capo della ragioneria Daniele Franco a ...

Scontro sul Condono - sospetti M5S : «Mef agli ordini del Carroccio». Lega in trincea : «La manina è quella dei tecnici del Mef, sempre loro, ma è stata retta dalla Lega». Quando ormai il caso è deflagrato e Luigi Di Maio è andato a Porta a Porta...

Condono - il doppio scudo su case e conti all’estero che ha provocato lo scontro Lega-M5S : La possibilità di ottenere uno sconto su due imposte su case (Ivie) e conti (Ivafe) detenuti all’estero hanno riacceso i contrasti all’interno della maggioranza con lo stop di Di Maio e poi di Conte...

Condono - Di Maio accusa : “Testo manipolato - non lo votiamo”. Alta tensione con la Lega : Il Condono fiscale si allarga, con tanto di scudo penale, anche per i casi di riciclaggio. E scatta la denuncia shock del leader dei 5S Luigi Di Maio che fa sapere di essere pronto ad andare domani direttamente in procura: «al Quirinale è arrivato un testo manipolato», dice a sera ospite di Porta a Porta. Il vicepremier non chiarisce con chi ce l’h...

Caos su Condono : Di Maio denuncia 'manina'. Lega : Noi non c'entriamo : Roma, 17 ott., askanews, - Il condono fiscale provoca il Caos nel governo e tra palazzo Chigi e Quirinale. Il vice-premier Luigi Di Maio va in trasmissione a 'Porta a porta' e rinnega parte delle ...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato» Il Colle : «Mai arrivato» La Lega : «Noi siamo gente seria» : 'Il testo della Pace fiscale è stato manipolato'. Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. 'Non è possibile che vada al Quirinale un testo modificato' che ...

Condono - Di Maio : «Testo manipolato». Conte blocca il decreto. Tensione con la Lega : Colpo di scena su uno dei provvedimenti più discussi della manovra: la «pace fiscale» che contiene un Condono fino a 100mila euro per singola imposta e cancella la punibilità a fini penali viene Contestato dal vicepremier M5S: «Non lo firmo e sporgo denuncia in Procura». Colle: testo non pervenuto...

Condono - Di Maio : «Testo manipolato - denuncia in Procura». Tensione con la Lega : Colpo di scena su uno dei provvedimenti più discussi della manovra: la «pace fiscale» che contiene un Condono fino a 100mila euro per singola imposta e cancella la punibilità a fini penali viene contestato dal vicepremier M5S: «Non lo firmo e sporgo denuncia in Procura». Colle: testo non pervenuto...