Condono - Di Maio cerca le “manine” ma forse non aveva letto ciò che ha votato : (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Che genere di partita sta giocando Luigi Di Maio dietro all’ennesimo capitolo della “manina story”? Com’è possibile che il testo di un importante decreto approvato dal Consiglio dei ministri, pare senza alcuna riserva da parte dei ministri competenti, dunque senza alcuna possibilità di essere modificato dopo il via libera, sia stato modificato? Quando la bozza di un dispositivo arriva in Consiglio è di fatto già ...

Condono - scontro tra Di Maio e Lega : Sicché ufficialmente non rimane che prendersela di nuovo con il ministero dell'Economia. Ma non con Giovanni Tria. Bensì con i tecnici che lo circondano, dal capo della ragioneria Daniele Franco a ...

Di Maio blocca il superCondono? : ... dopo che si era toccato un livello di scontro istituzionale pari soltanto a quello scoppiato con il rifiuto opposto da Sergio Mattarella a controfirmare la nomina all'Economia del ministro Paolo ...

L'ultima di Di Maio : "Il testo sul Condono è stato manipolato" : 'Non so se sia una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina, stamattina; ndr, si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perché non è possibile che vada al ...

Condono - Di Maio : “Testo manipolato”. Il Colle : non l’abbiamo mai visto : Luigi di Maio deve averla pensata così: se la minaccia del giudice funziona per le coppie che scoppiano, andrà bene anche per l’alleato di governo un po’ così. Al leader Cinque Stelle il Condono fino a centomila euro contenuto nel decreto fiscale allegato alla Finanziaria non era mai andato giù: il suo elettorato è in gran parte fatto di lavorator...

Condono - Di Maio accusa : “Testo manipolato - non lo votiamo”. Alta tensione con la Lega : Il Condono fiscale si allarga, con tanto di scudo penale, anche per i casi di riciclaggio. E scatta la denuncia shock del leader dei 5S Luigi Di Maio che fa sapere di essere pronto ad andare domani direttamente in procura: «al Quirinale è arrivato un testo manipolato», dice a sera ospite di Porta a Porta. Il vicepremier non chiarisce con chi ce l’h...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». Palazzo Chigi : bloccato da Conte : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». Palazzo Chigi : bloccato da Conte : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Caos sul Condono - Di Maio denuncia : : Secondo indiscrezioni, il testo inviato in via informale. Conte intenderebbe ora rivederlo prima dell’invio ufficiale. La Lega: «Noi gente seria»

Caos su Condono : Di Maio denuncia 'manina'. Lega : Noi non c'entriamo : Roma, 17 ott., askanews, - Il condono fiscale provoca il Caos nel governo e tra palazzo Chigi e Quirinale. Il vice-premier Luigi Di Maio va in trasmissione a 'Porta a porta' e rinnega parte delle ...

Di Maio : Sul Condono testo manipolato al Quirinale. Ma arriva la smentita... : Il vicepremier non chiarisce con chi ce l'ha, se con l'alleato leghista o con il Ministero dell'Economia, sostenendo di non sapere se la 'manina' che ha riscritto il testo approvato lunedì in ...

Condono - denuncia shock di Di Maio : 'Al Quirinale un testo manipolato'. Il Colle : 'Decreto mai ricevuto' : Il vicepremier non chiarisce con chi ce l ha, se con l alleato leghista o con il Ministero dell Economia, sostenendo di non sapere se la manina che ha riscritto il testo approvato luned in Consiglio ...

Condono - clamorosa denuncia di Luigi Di Maio : "Al Quirinale un testo manipolato" : Secondo il vicepremier una "manina" avrebbe modificato il testo arrivato al Quirinale per favorire gli evasori. Il Colle...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato» Il Colle : «Mai arrivato» La Lega : «Noi siamo gente seria» : 'Il testo della Pace fiscale è stato manipolato'. Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. 'Non è possibile che vada al Quirinale un testo modificato' che ...