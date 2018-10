Condanne per mafia al clan Spada di Ostia | è la prima volta

Roma - prime tre Condanne per mafia nel clan Spada di Ostia : Roma, 18 ott., askanews, - Associazione di stampo mafioso. Per questa accusa il gup del tribunale di Roma, Corrado Cappiello, ha inflitto in abbreviato tre condanne ad altrettanti esponenti del ...

Roma - clan Spada : tre Condanne per associazione di stampo mafioso. È la prima volta per il gruppo attivo a Ostia : Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l’associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. In particolare il gup Claudio Cappiello, accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha condannato a 10 anni e 8 mesi Massimiliano Spada e Massimo Massimiani detto Lelli e a 9 anni di carcere Claudio Galatioto. I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso nella maxi operazione che ...

Raid per non aver servito i Casamonica per primi nel bar - tre Condanne per mafia : Antonio Casamonica , la quarta persona coinvolta nel Raid eseguito proprio perché non era stato servito per primo, ha scelto il rito ordinario . Il processo si svolge davanti ai giudici della sesta ...

Valledoria - tre Condanne da 15mila euro per furti d'acqua : Dal Tribunale di Sassari arrivano tre pesanti condanne a carico di tre persone accusate di aver manomesso fraudolentemente la rete idrica pubblica con l'obiettivo di avere acqua in maniera gratuita. ...

Stalliere «torturato» - Condanne durissime per Cassina e Carvelli : Stalliere «torturato», condanne durissime per Cassina e Carvelli. E' arrivata così la condanna per la coppia accusata di lesioni aggravate. Stalliere «torturato» E' arrivata la condanna di primo grado ...

Divina Provvidenza Bisceglie - prime tre Condanne (e un’assoluzione) per il crac da 500 milioni : Prima verità processuale sul crac da 500 milioni di euro causato dalla vecchia gestione della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie. Era il giugno del 2015 quando le forze dell’ordine arrestarono 10 persone, che per gli inquirenti erano i responsabili di quello che venne definito un “assalto al malaffare“. Il gup del Tribunale di Trani ha emesso tre sentenze di condanna e un’assoluzione al termine del ...

No Tav : 16 Condanne a 3 assoluzioni per gli scontri del 2015 : Sedici condanne e 3 assoluzioni hanno chiuso a Torino il processo ad attivisti No Tav per gli scontri con le forze dell'ordine del 28 giugno 2015, scoppiati durante una manifestazione in valle di Susa. In totale il tribunale ha inflitto 30 anni di reclusione, a fronte dei 70 richiesti dal pubblico ministero Antonio Rinaudo. La condanna più alta e 3 anni, 10 mesi e 10 giorni. A Nicoletta Dosio, 73 anni, insegnante ...

Egitto - diciassette Condanne a morte per le bombe nelle chieste copte : diciassette condanne a morte e diciannove all’ergastolo. Sono le sentenze emesse dal tribunale militare di Alessandria d’Egitto per gli attacchi a tre chiese cristiane. Lo scrive l’agenzia egiziana Mena riferendo su sentenze considerate come “ingiuste” da Amnesty International. Il processo riguardava fra gli altri l’attentato dinamitardo dell’11 dicembre 2016 alla chiesa copto-ortodossa di San Pietro nel quartiere ...