Condannato candidato governatore del M5s

Regionali Sardegna - il candidato del M5s Puddu Condannato a un anno per abuso d’ufficio : condannato a un anno di reclusione l’ex sindaco di Assemini (Cagliari) Mario Puddu , attuale coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sardegna e candidato governatore alle prossime Regionali . Il gup del Tribunale Roberto Cau ha accolto la richiesta di condanna del pm Marco Cocco che lo accusava di abuso d’ufficio . Puddu – presente in aula al momento della sentenza – è uscito scosso e ha rilasciato solo qualche battuta, confermando che ...

