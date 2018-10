Concorso dirigenti scolastici | ordinanze del Consiglio di Stato in zona Cesarini

Concorso dirigenti scolastici : oggi la prova scritta : Si svolge oggi 18 ottobre 2018 la prova scritta del Concorso dirigenti scolastici per 2.425 posti. Il bando prevedeva l’ammissione alla seconda prova di 8700 dirigenti scolastici, più tutti coloro che avrebbero conseguito un punteggio identico a quello ottenuto dall’ultimo classificato. In questo caso sono stati ben 36 ad aver conseguito un punteggio pari a 71,7 su 100 e quindi ad essere stati ammessi alla prova scritta. Tutte le novità sui ...

In nessun Paese la scelta dei dirigenti scolastici è così tortuosa. Come venirne fuori? "Bisogna attuare l'autonomia, bandendo concorsi locali", spiega ROBERTO PELLegaTTA (Disal)

Scuola Nazionale dell'Amministrazione : Concorso pubblico per reclutare 123 dirigenti : 2 In questi giorni, è stato pubblicato il bando di un concorso pubblico [VIDEO] per l'ammissione di 148 allievi al corso- concorso selettivo di formazione funzionale al reclutamento di 123 dirigenti di amministrazioni statali e di enti pubblici non economici. Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno candidarsi in via esclusivamente telematica entro il prossimo 4 ottobre. Posti a concorso Come gia' anticipato, ...

Concorso dirigenti Scolastici 2018 : si ripresenta il problema delle reggenze : A pochi giorni dalla prova preselettiva tanto attesa, già i primi risultati buoni e meno buoni. Tra i risultati positivi resta il fatto che la preselettiva è stata espletata, non importa come, con errori, senza epurazione di domande sbagliate, con pc che si oscuravano, con commissioni che hanno lavorato in gruppo,” un incidente in Sicilia […] L'articolo Concorso Dirigenti Scolastici 2018: si ripresenta il problema delle reggenze proviene ...