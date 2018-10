Con la versione GT - la Skoda Kodiaq si fa coupé. Ma è solo per la Cina : Non solo la Kodiaq passerà alla storia come il primo Suv di Skoda ma, nella variante 'GT', sarà anche la prima interpretazione della casa boema in tema di Sport Utility col tetto da coupé. La marca ha deciso di svelarne le immagini poche ore fa, in attesa della presentazione pubblica presso il Guangzhou Motor Show , 16-25 novembre,, in Cina . Meccanica, ...

Google Chrome si aggiorna alla versione 70 Con diverse novità : Google Chrome si aggiorna alla versione 70 nel canale stabile portando diverse novità: tra queste spiccano il supporto al codec video AV1 e al protocollo TLS 1.3. L'articolo Google Chrome si aggiorna alla versione 70 con diverse novità proviene da TuttoAndroid.

Il Condono si allarga : più alto il tetto e reati non punibili. Ecco l'ultima versione del decreto : Pace fiscale a maglie larghe. l'ultima versione del decreto fiscale ha prodotto un risultato decisamente più vantaggioso per i contribuenti che decideranno di emergere presentando una...

Incendio Milano - puzza in città per la nube di fumo : le Condizioni meteo e il fenomeno dell’inversione termica aggravano la situazione [FOTO] : 1/6 Foto di Stefano deGrandis / Lapresse ...

È ufficiale : svelato il peso di Red Dead Redemption 2 su PS4 e Confermate le dimensioni della versione Xbox One : Se già la scorsa settimana avevamo potuto apprendere delle dimensioni di Red Dead Redemption 2 su Xbox One, ignoravamo quelle della versione PS4, che sono state da poco svelate dallo stesso PlayStation Store.Come riferisce VG24/7, la pagina del gioco sullo store virtuale PlayStation si è aggiornata, svelando che Red Dead Redemption 2 su PS4 peserà la bellezza di 89,2 GB. Questa informazione è attualmente presente solo nello store della console, ...

OnePlus 6 riceve la OxygenOS 9.0.1 in versione stabile Con bug fix e ottimizzazioni : Si tratta della OxygenOS stabile in versione 9.0.1 che può indurre in errore sulla sua importanza a causa del changelog apparentemente corposo L'articolo OnePlus 6 riceve la OxygenOS 9.0.1 in versione stabile con bug fix e ottimizzazioni proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie atterra su Xiaomi Mi MIX 2S Con MIUI 10 in versione stabile : È Xiaomi Mi MIX 2S il primo smartphone del produttore cinese a ricevere ufficialmente l'aggiornamento a Android 9 Pie con MIUI 10 in versione stabile. L'articolo Android 9 Pie atterra su Xiaomi Mi MIX 2S con MIUI 10 in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

Annunciato il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart - Il Conforto rivive in una nuova versione : Il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart è Il Conforto. Dopo uno spoiler che aveva mandato letteralmente in tilt i fan dell'artista di Latina, ecco arrivare l'annuncio della collaborazione nel prossimo disco di cover della Todrani, che ha già rilasciato il singolo Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Il brano sarà inserito nella tracklist del prossimo disco dell'artista romana, atteso per il 16 novembre. In questa occasione, sarà ...

Jamal Khashoggi ucciso ‘per errore’? Trump verifica ‘versione’ di Riad/ Ultime notizie - Pompeo inContra MBS : Scomparsa Jamal Khashoggi, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:32:00 GMT)

Fallout 76 : la versione Xbox One X avrebbe subito un downgrade grafico se Confrontata Con Fallout 4 : Ormai manca un mese all'uscita di Fallout 76 e molti fan del franchise sono desiderosi di averlo tra le mani. Dopo lo stress test che è stato condotto da poco per i giocatori Xbox One, è probabile che l'attesa sia ancora più incontrollabile, ma sembra che Bethesda abbia ancora bisogno di perfezionare il suo gioco.Infatti, come riporta Gamerant, sembra che Fallout 76 abbia subito un downgrade grafico rispetto al predecessore Fallout 4 su Xbox One ...

In arrivo la nuova versione di Jovanotti For President - il 1° album rivive Con Contenuti inediti : La nuova versione di Jovanotti for President arriva sul mercato il 26 agosto. Lorenzo Cherubini torna quindi sul mercato con il disco con il quale ha esordito in carriera, a 30 anni dalla sua prima uscita. Il disco sarà distribuito con l'intera tracklist rimasterizzata, comprensiva della bonus track Walking, il primo singolo di Jovanotti datato 1987 e poi incluso nella resa definitiva del disco rilasciato l'anno dopo. il 26 ottobre è la ...

'Io privilegiato - riciclato? Mi criticano perché spiego l'eConomia'. La versione di Cottarelli : L'economista ribadisce: 'Non prendo compensi per la trasmissione da Fazio e la mia pensione la paga il Fondo monetario internazionale'