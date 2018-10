“Come on!” | salvare il Pianeta è ancora possibile

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Se non si cambia rotta, ora, il futuro può solo peggiorare in termini di guerre, povertà e perdita di interi habitat e specie. E’ il messaggio che arriva dalla Conferenza per il Cinquantesimo Anniversario del Club di Roma, organizzata dallo stesso Club di Roma il 17 e il 18 ottobre, in collaborazione con Fondazione Aurelio Peccei, Wwf, Novamont e Asvis all’Istitum Patristicum Augustinianum (via Paolo VI, 25). Una due giorni a cui partecipano alcuni tra i massimi studiosi, economisti e ricercatori nel campo dello sviluppo sostenibile, dell’economia ecologica, delle scienze del clima e della Terra, oltre che l’intera assemblea del Club di Roma. Club di Roma, primo think tank mondiale sullo sviluppo sostenibile, nasceva appunto 50 anni fa per iniziativa dell’economista e imprenditore italiano Aurelio Peccei e del direttore scientifico dell’Ocse Alexander King. Poco dopo veniva ...