Come e perché la Ferrari ha già perso il Mondiale 2018 di Formula 1

Come stanno i conti di Netflix e perché misura il successo in fan su Instagram : Netflix si rialza in fretta e inizia a correre. Dopo una secondo trimestre deludente, la società ha chiuso un terzo periodo oltre le attese sia nel conto economico che (soprattutto) per i nuovi utenti. Il titolo ha reagito con un balzo del 10%. La piattaforma continua a giocarsi molto con le produzioni originali. E per attrarre talenti usa anche Instagram. Fatturato e utile in crescita Netflix ha chiuso il terzo trimestre con un utile ...

DIEGO FUSARO : ECCO Come MI HANNO CENSURATO SU RAI 3/ Video - “interrotto collegamento Skype perchè...” : Lo sfogo di DIEGO FUSARO in un Video su Youtube: "sono stato CENSURATO su Rai3, mi HANNO chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Schumacher - la profezia di Minardi su Mick : perché il figlio di Michael vincerà in F1 Come il padre : Il futuro di Mick Schumacher , pilota e figlio del mitico Michael, ha inciso a caratteri cubitali il successo in Formula 1. Ne è certo il maestro nobile dei motori, Giancarlo Minardi , uno che in vita ...

Biondo in ospedale con Emma/ Come sta? Al Pronto soccorso dopo la partita del cuore : ecco perché : Biondo è finito in ospedale. L’ex allievo di Amici, ha partecipato alla partita del cuore che ha visto scendere in campo la Nazionale Cantanti... ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:12:00 GMT)

"Ingegneria dei disastri" su Alpha indaga sui perché dietro un disastro Come quello del crollo del Ponte Morandi : In un momento in cui il crollo dei ponti è di tragica attualità dopo il crollo del Ponte Morandi dal 15 ottobre ogni lunedì alle 21.05 in prima tv su Alpha, Canale 59 DTT, arriva 'Ingegneria dei ...

Kalinic e l’esperienza al Milan : “ecco perchè non è andata Come volevo” : Nikola Kalinic è andato via dal Milan dopo una sola stagione abbastanza disastrosa alla corte del club rossonero Nikola Kalinic ha deluso profondamente nell’unica stagione giocata con la maglia del Milan. Ci si aspettava tanto dal calciatore croato, ma il suo acquisto è stato un flop totale. Adesso Kalinic è tornato a parlare dell’annata disastrosa in rossonero, ai microfoni di As: “Al Milan per me è stata dura: non ho potuto ...

Esultanza Piatek - perchè l’attaccante del Genoa esulta Come un pistolero? Il curioso motivo legato alle sue origini : Tiro, gol e quel gesto diventato ormai il più imitato dai tifosi d’Italia: ecco il motivo dell’esultanza di Piatek, il pistolero che fa impazzire il Genoa Sette gol in sette partite di campionato, 4 gol in una di Coppa Italia: è questo il bottino pazzesco che Krzysztof Piatek ha messo insieme nelle sue prime partite in Italia. L’attaccante polacco ha fatto innamorare tutti i tifosi del Genoa che si coccolano il ...

Perché Susanna Camusso vuole Maurizio Landini Come suo successore alla guida della Cgil : In un video su Facebook Susanna Camusso spiega Perché Maurizio Landini è stato scelto come suo successore: "Risponde a quei principi di autonomia e dell'organizzazione, di capacità di costruire dei processi di squadra in cui di cui crediamo sia abbia un gran bisogno''. Fonti sindacali hanno parlato di uno 'strappo'.Continua a leggere

Come realizzare una casa a prova di ladro - e perché così vale di più : Il tema della sicurezza, tra le mura domestiche, è sempre attuale. Chiunque decida di acquistare casa o di ristrutturarla, pone grandissima attenzione alla questione: Come rendere sicura la propria abitazione? Quali accorgimenti adottare e su quali dispositivi puntare? Forse non tutti sanno, però, che una casa più sicura è anche una casa che vale di più: a rivelarlo è Immobiliare.it, che rivela Come l’affitto di abitazioni sicure costi il ...

Salvini : "L'Ue è Come un autobus - sbanda perché è guidata male" : Ripeto, se devono giudicare la nostra idea di Italia e di economia lo spread scende perché se io devo fare un prestito a qualcuno e questo qualcuno ha un'idea di come far crescere il valore della sua ...

Venezia - respinta al colloquio di lavoro perché di colore : “Non voglio persone Come te - potresti fare schifo ai clienti” : Judith Romanello, 20 anni, si presenta a un colloquio di lavoro, in pubblico, con un ristoratore di Venezia. L’uomo, ingannato probabilmente dall’accento veneto della ragazza (nata ad Haiti ma cresciuta in Veneto dopo l’adozione), accetta di incontrarla ma quando la vede le dice: “Non voglio persone di colore nel mio locale, potrebbe fare schifo ai clienti“. La ragazza ha denunciato l’episodio con un video ...

Orizzonte Wyoming - IV puntata. Due giorni a Cody - per scoprire Come - quando e perché Buffalo Bill venne in Italia e in Piemonte : Asti e Novara, Napoli e Arezzo, Ferrara e Alessandria. La quarta puntata del nostro reportage dal Wyoming parte in modo straniante, citando sei tra ventiquattro città Italiane che tra fine Ottocento e inizio Novecento furono toccate da uno spettacolo ben più straniante. Ebbene sì, gentili signore e signori, ad Asti e a Novara ma anche a Forlì e a P...