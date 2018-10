Colorato l’Always On Display dei Samsung Galaxy con Android 9 Pie | come cambierà la

optimaitalia

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Evoluzione Always Onsuicon il prossimo arrivo di9 Pie? Certo che si, gli sviluppatori avrebbero introdotto una novità grafica nella visualizzazione della schermata presente sullo smartphone quando questo è bloccato. Di che tipo?Nel video al termine dell'articolo, viene proprio visualizzato l'Always Onin stile9 Pie, cosìin scena sulNote 9. Il firmware a bordo del device non è certo definitivo e si tratta senz'altro di un'anteprima assoluta della funzione rivista. Ciò che balza subito all'occhio, è il salto di qualità dovuto alla presenza di elementi colorati proprio sullo schermo. Di contro alla monotonia del bianco e nero del AOD che tutti noi conosciamo, ora le icone delle applicazioni che hanno ricevuto notifiche sono presentate nella loro veste originale.Nello specifico filmato, sono ben in mostra (tra ...