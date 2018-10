Collo da tablet? I nuovi problemi di salute causati da tablet e smartphone

laragnatelanews

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Inutile negarlo, quasi tutti ormai facciamo un uso a dir poco compulsivo dei device mobili: ci siano, lettori di ebook o cellulari, ma tutti spesso e volentieri ci ritroviamo con uno di questi dispositivi in mano per consultarli più e più volte al giorno. Se pensiamo che questo non provochi nulla o che sia forse dannoso a livelli molto alti, andiamo a trascurare una patologia sempre più diffusa ed identificata comeda. Secondo un recente studio pubblicato su Journal of Pshysical Therapy Science, usare per troppo tempo, porta al rischio di avere disfunzioni muscolo-scheletriche. I risultati dello studio svolto su docenti, studenti e dipendenti del’Università di Las Vegas, si è visto come chi utilizza abitualmente questi specifici strumenti tecnologici soffre di dolori ae a spalle. Nel 15% si arriva anche ad andare ad inficiare sul corretto ...