Colf e badanti straniere | un' app per comunicare senza ostacoli

Se gli immigrati sparissero non ci sarebbero più badanti - Colf - braccianti e muratori. La ricerca : L'inoccupazione delle donne , al Sud dove va oltre il 60 per cento, è un vulnus tutto italiano che crea grave danno all'economia e al quale non si riesce a porre rimedio. Oggi gli stranieri occupati ...

Prestiti personali per Colf e badanti straniere e italiane : come ottenerli? : Molte famiglie italiane scelgono spesso per varie esigenze o necessità di assumere colf o badanti in casa per la gestione quotidiana delle mura domestiche oppure, nella maggior parte dei casi, per fornire assistenza concreta a parenti anziani che non possono essere più autosufficienti. Mettere a libro paga una colf o una badante non è però sempre agevole poiché tale azione prevede un impegno economico che può gravare sul conto mensile di una ...