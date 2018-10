Clima | anno di caldo record | a pagare è l’agricoltura

USA - i tornado si stanno spostando verso Est su un’area più grande e popolata : potrebbe essere un effetto dei cambiamenti Climatici : Negli ultimi decenni i tornado sugli USA si stanno spostando, diminuendo in Oklahoma, Texas e Kansas ma aumentando negli stati lungo il fiume Mississippi e ancora più ad est, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Climate and Atmospheric Science. Lo studio sostiene che l’attività dei tornado stia aumentando soprattutto in Mississippi, Arkansas, Tennessee, Louisiana, Alabama, Kentucky, Missouri, Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa e ...

Clima tropicale con violenti nubifragi : il 2018 l’anno più caldo di sempre in Europa : Nonostante le violente manifestazioni temporalesche che a macchia di leopardo hanno colpito la Penisola, il 2018 si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,86 gradi alla media storica (1910-2000): è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti relativa ai primi nove mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si evidenzia ...

Clima : nell’estate 2018 i ghiacciai svizzeri hanno perso il 2 - 5% di massa : Durante l’estate 2018 il volume dei ghiacciai svizzeri si è ridotto del 2,5%: rilevazioni effettuate su 20 ghiacciai di tutte le regioni della Svizzera hanno mostrato che il bilancio di massa (la differenza tra accumulazione e ablazione) è ancora fortemente negativo. “Per tutti i circa 1500 ghiacciai svizzeri nell’anno idrologico 2017/18 è stata stimata una riduzione di circa 1.400 milioni di metri cubi“, spiega in una ...

Clima : tra scienza e urgenza - gli esperti fanno il punto : L’edizione 2018 conferenza annuale della SISC – Società Italiana per le Scienze del Clima (Campus Scientifico dell’Università Ca’ Foscari, Venezia-Mestre, 17-19 ottobre) si aprirà in un momento topico del dibattito internazionale sui cambiamenti Climatici: sarà occasione per approfondire i contenuti del Report Speciale IPCC sul Riscaldamento Globale di 1.5°C che, pubblicato in questi giorni ha destato molta attenzione in tutto il ...

Clima : le emissioni CO2 aumenteranno nel 2018 per il secondo anno : Il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, ha dichiarato al Guardian che le emissioni di anidride carbonica originate dal settore dell’energia sono previste in aumento nel 2018 per il secondo anno consecutivo, a causa della crescita economica mondiale. “Quando guardo ai dati dei primi nove mesi dell’anno, mi aspetto che le emissioni di carbonio aumenteranno ancora. Questa e’ davvero ...

NORDHAUS E ROMER HANNO VINTO IL PREMIO NOBEL ECONOMIA 2018/ Clima e crescita : paga ‘l’ottimismo’ made in Usa : William NORDHAUS e Paul ROMER HANNO VINTO il PREMIO NOBEL per l'ECONOMIA 2018: gli studi per la crescita economica con i cambiamenti Climatici e ambientali(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Gli scienziati dell'Onu hanno lanciato un allarme sul Clima senza precedenti : Il mondo deve limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi e invece è completamente su un'altra strada, punta dritto verso il 3%. Invertire la tendenza sarà estremamente dura, ma la finestra di ...

Clima - studio : gli obiettivi dell’Accordo di Parigi non verranno raggiunti : Uno studio condotto dalla società norvegese Dnv Gl, presentato oggi ad Amburgo, ha rilevato che gli ambiziosi obiettivi definiti dall’Accordo di Parigi sul Clima del 2015 non verranno raggiunti, nonostante la transizione energetica. Secondo il report, il consumo energetico globale raggiungerà il picco nel 2035 e da quel momento in poi non continuerà ad aumentare, ma entro la fine di questo secolo saranno emessi in atmosfera circa 770 ...

Docenti a lezione di Clima sul ghiacciaio : 'Così potranno sensibilizzare gli studenti' : Ma i programmi sono fermi al mondo di qualche decina d'anni fa. Si sfoglia un libro di geografia delle Medie o delle Superiori e ci si imbatte in una fotografia che rende evidente che cosa sia un ...

Ci attende una catastrofe : 152mila morti all'anno per il Clima - : Tuttavia, gli studiosi di tutto il mondo ritengono questo cambiamento catastrofico. "Nella storia della Terra c'è stato un periodo in cui la temperatura media era superiore di 2-3 gradi a quella ...

Clima : gli Stati Uniti non riusciranno a rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : Secondo un report pubblicato oggi a San Francisco, in occasione dell’apertura del summit mondiale sul Clima, nel 2025 gli Stati Uniti non riusciranno a rispettare gli obiettivi di riduzione di biossido di carbonio e di altri gas serra previsti dall’Accordo di Parigi. Le emissioni che dovevano ridursi del 26% scenderanno solo del 17% nel 2025 rispetto ai livelli del 2005. Oggi sindaci, governatori, funzionari eletti e capi di tutto il ...

Clima - l’Omm mette di guardia : c’è il 70% di probabilità di un El Nino entro fine anno : L’Organizzazione meteorologica mondiale(Omm) avverte che esiste il 70% di probabilità che entro l’anno si scateni un nuovo El Nino, con aumento della temperatura superficiale del mare al largo delle coste del Perù e dell’Ecuador e successivamente con fenomeni meteorologici particolarmente intensi, prima nelle zone circostanti e poi su scala mondiale. Non è ancora possibile valutare l’intensità del fenomeno ma è plausibile ...

Guterres - summit Onu su Clima fra 1 anno : ANSA, - NEW YORK, 10 SET - "Mantenere il riscaldamento del nostro pianeta sotto i 2 gradi è essenziale per la prosperità globale, per il benessere delle persone e la sicurezza delle nazioni. Ecco ...