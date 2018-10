Clima | Agenzia internazionale dell’energia | la CO2 aumenterà anche nel 2018 | lontani gli

meteoweb.eu

: VIDEO | Migranti senza biglietto fatti scendere dal treno, #Salvini posta il video. 'Il clima è cambiato - twitta i… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Migranti senza biglietto fatti scendere dal treno, #Salvini posta il video. 'Il clima è cambiato - twitta i… - Agenzia_Italia : Gli scienziati dell'Onu hanno lanciato un allarme sul clima senza precedenti - Agenzia_Dire : #Olimpiadi2026, @zaiapresidente: “Buon clima”. @BeppeSala: “Su risorse faremo 50 e 50, ma…” -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Secondo Fatih Birol, a capo dell’dell’energia, le emissioni di anidride carbonica del settore energetico aumenteranno neldopo aver toccato livelli record l’anno precedente. Il settore energetico rappresenta l’80% delle emissioni globali di CO2, il resto è determinato da deforestazione e agricoltura. “Le emissioni quest’anno aumenteranno ancora una volta e avremo la riunione della COP quando le emissioni globali raggiungeranno il massimo storico“, ha spiegato, riferendosi al summit suldelle Nazioni unite di dicembre in programma a Katowice, in Polonia. Dopo essere rimaste stabili per 3 anni, le emissioni totali di CO2 globali nel 2017 sono aumentate dell’1,4%, facendo crollare le speranze di raggiungimento del target fissato dalla COP21 del 2015. Il summit a Katowice ha il compito di finalizzare ...