Clarke in The 100 6 accetterà Madi come la nuova Lexa? Anticipazioni da Eliza Taylor

Anticipazioni The 100 6 - da Bellamy ed Echo in coppia ai sensi di colpa di Clarke : “Farà ammenda” : The 100 6 andrà in onda solo il prossimo anno, ma dal Comic-Con di New York giungono già una valanga di Anticipazioni. Dopo aver mostrato in anteprima assoluta le prime immagini ufficiale della sesta stagione, Eliza Taylor, Bob Morley e lo showrunner Jason Rothenberg parlano dei nuovi episodi e cosa dovremo aspettarci. Prima di tutto, il gruppo si troverà su un pianeta completamente diverso da quello della Terra, ovvero più vivo e fiorente, ...

Foto di The 100 6 con Clarke - Bellamy ed Echo insieme tra le polemiche dei fan : dove sono Raven e Octavia? : TV Line ha svelato in esclusiva le Foto di The 100 6. La sesta stagione prenderà il via dopo lo scioccante finale della precedente con Clarke, Bellamy e il resto dei sopravvissuti che si preparano ad approdare su un pianeta completamente nuovo, alle prese con nuovi pericoli. La serie distopica del network CW tornerà solo nella primavera del prossimo anno, ma le riprese dei nuovi episodi sono già state avviate. Il noto sito americano ha così ...

Il cacciatore di Teen Wolf J.R. Bourne ottiene un ruolo ricorrente in The 100 6 : lui e Clarke avranno una relazione complicata : Lui è il cacciatore per antonomasia, per il pubblico di Teen Wolf è il padre di Allison, colui che ha perso tanto ma ha regalato altrettanto per la salvezza di Beacon Hills e adesso? Finalmente J.R.Bourne non si limiterà a ruoli da guest star o a prendere parte alle convention dedicate all'amata serie ormai cancellata due anni fa da MTV, per lui è arrivato un ruolo ricorrente in The 100 6. La nuova stagione della serie The CW è ormai ai ...

Al via le riprese di The 100 6 - le prime foto con Clarke - Echo e Murphy sul set : Le riprese di The 100 6 sono appena iniziate. Ad annunciarlo sono lo showrunner Jason Rothenberg e la protagonista Eliza Taylor, scrivendolo su Twitter. Per festeggiare il loro ritorno sul set di Vancouver, l'attrice Tasya Teles ha postato una serie di foto celebrative, tra cui ci sono scatti da dietro le quinte risalenti alla quinta stagione. Lizzie Morgan ha inoltre pubblicato delle stories su Instagram in cui rivela "il ritorno a scuola" ...

The 100 2×05 : la disperazione di Finn per Clarke | Anticipazioni 28 agosto : The 100 2×05 trama e Anticipazioni 28 agosto 2018 – Il canale 20 di Mediaset trasmetterà nella sua seconda serata di oggi il quinto episodio della serie Tv con Eliza Taylor. “Scienza pericolosa” rivelerà un altro segreto di Mount Weather, mentre la tensione inizia a diventare eccessiva fra il popolo del Cielo e i Terrestri. La trama di The 100 2×05 ci conferma che in tutto questo sarà Finn ad avere un ruolo cruciale e ...

The 100 2×01 : il dubbio di Clarke | Anticipazioni 24 agosto : The 100 2×01 trama e Anticipazioni 24 agosto 2018 – La seconda stagione debutta in chiaro grazie alla seconda serata del canale 20 di Mediaset. “I 48” ci svelerà il destino dei nostri Delinquenti e Sopravvissuti in seguito al cliffhanger precedente. Abbiamo lasciato Clark ed il resto dei Cento nelle mani di un popolo ancora tutto da scoprire: la trama di The 100 2×01 ci dirà qualcosa di più su Mount Weather ed il suo ...

The 100 1×05 : Una brutta sorpresa per Clarke | Anticipazioni 15 agosto : The 100 1×05 trama e Anticipazioni del 15 agosto – Nella seconda serata del canale 20 di oggi, andrà in onda il quinto episodio della serie Tv. Dal titolo “Ultimi bagliori del crepuscolo“, assisteremo ad un colpo di scena che lascerà di stucco Clarke. Le Anticipazioni di The 100 1×05 ci parlano infatti dell’arrivo di Raven e del suo particolare rapporto con Finn. The 100 1×05 trama e Anticipazioni 15 ...