Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 18 al 24 ottobre

Roma caput Cinema : parte la Festa tra film - incontri e red carpet : Sette estranei, ciascuno con un segreto da tener nascosto, si incontrano in un hotel fatiscente in una notte che sarà decisiva per tutti. È con questa storia, ovvero con il film Bad Times at the El ...

Film al Cinema in uscita oggi 18 ottobre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Ecco i Film al cinema in uscita oggi 18 ottobre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita questa settimana con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a ottobre al cinema è articolato settimanalmente. Di seguito vi proponiamo i Film che usciranno nelle sale italiane nella terza settimana di ottobre 2018. Per ...

Festival del Cinema di Roma : il calendario eventi e i film da non perdere : Lei è la madre MARTEDì 23 OTTOBRE 2018 H 14.30 Palazzetto dello sport: Visita guidata sulle location dei film al Ponte della musica , Lo chiamavano Jeeg Robot , H 15 C'era una volta in America di ...

Spike Lee torna al Cinema con un film attuale - ironico - importante : Siamo negli anni 70 e Ron Stallworth è un poliziotto afroamericano di Colorado Springs, desideroso di farsi valere all’interno del corpo di polizia inizia ad indagare sotto copertura fino a che decide di portare la sua indagine a un nuovo livello, dovrà infiltrarsi ne Ku Klux Klan spacciandosi per un bianco razzista! Spike Lee fa centro e torna in sala con una pellicola curata, supportato da un ottimo cast comprensivo della giovane Laura ...

Coldplay : in arrivo al Cinema il film sulla loro ascesa 'A Head Full of Dreams' : via GIPHY La pellicola vuole mostrare l' ascesa al successo dei Coldplay, dai loro primi concerti nei pub di Camden ai sold out negli stadi di tutto il mondo. Qui sotto puoi dare un'occhiata al ...

In viaggio con Adele film al Cinema : cast trama recensione e curiosità : In viaggio con Adele è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 18 ottobre 2018. La pellicola diretta da Alessandro Capitani ha come protagonistiAlessandro Haber, Sara Serraiocco, Isabella Ferrari, Patrice Leconte. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE In viaggio con Adele film al cinema: cast e ...

Fuoricampo film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Fuoricampo è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 18 ottobre 2018. La pellicola diretta da Collettivo Melkanaa con Mohamed Danso, Chikwendu Chijoke, Maxwell Ofoomata, Abdoulaye Seck. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Fuoricampo film al cinema: cast e ...

Piccoli Brividi 2 I Fantasmi di Halloween film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Piccoli Brividi 2 I Fantasmi di Halloween è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 18 ottobre 2018. La pellicola diretta da Ari Sandel ha come protagonisti Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Wendi McLendon-Covey. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Piccoli Brividi 2 I Fantasmi di Halloween, film al ...

Opera di Roma - incanta Il Flauto Magico “Cinematografico” : il capolavoro di Mozart come un film muto - tra Buster Keaton e Tim Burton : Una fiaba dai tratti gotici, tra ragni, gatti neri ed elefanti rosa galleggianti. Un’Opera lirica come una pellicola del cinema muto, con le didascalie al posto dei dialoghi: Barrie Kosky e Suzanne Andrade trasformano Il Flauto Magico di Mozart in un film degli anni Venti, calando gli attori in una scenografia caledoiscopica fatta solo di immagini proiettate, piena di citazioni cinematografiche. Il nucleo dell’ultimo capolavoro di Mozart è ...

Cinema - giovani madoniti fanno un film sul sindacalista Li Puma : Il film, diretto da Salvatore Bongiorno e ambientato tra il 1947 e il 1948, narra di due vite che si incrociano, quella di un contadino dedito al suo lavoro e alla militanza politica e quella di uno ...

Paolo Ruffini / Il ritorno al Cinema con "Up & Down - un film normale" (Domenica In) : Paolo Ruffini, l'artista è pronto a tornare al cinema con la pellicola "Up & Down - Un film normale". Ha scelto di affiancarsi a protagonisti disabili per una grande lezione. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:30:00 GMT)

Guarda in alto film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Guarda in alto è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 18 ottobre 2018. La pellicola diretta da Fulvio Risuleo ha come protagonisti Giacomo Ferrara e Aurelia Poirier. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Guarda in alto film al cinema: scheda DATA USCITA: 18 ottobre 2018 GENERE: Drammatico ANNO: ...