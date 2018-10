Cina | mercati azionari e yuan ancora più giù

Mercati - così lo spread si avviCina alla soglia da allarme rosso per le banche : Alle 9, con l’inizio delle contrattazioni, l’indice di Borsa e il dato sullo spread certificano quello che tutti si aspettano da venerdì 5 ottobre: un lunedì difficile, soprattutto per le banche. Pesa la lettera con cui la Commissione Ue ha espresso al governo italiano seria preoccupazione per i contenuti della nota di aggiornamento al Def. E pesano pure le dichiarazioni della vigilia dei leader della maggioranza, con Luigi Di Maio che accusa ...

Trump : annuncio su nuovi dazi contro Cina a mercati Usa chiusi : New York, 17 set., askanews, - Arriverà dopo la chiusura dei mercati Usa l'annuncio da parte dell'amministrazione Usa di nuovi dazi contro importazioni cinesi aventi un valore annuo di 200 miliardi di ...

Mercati - guerra dazi scuote i FAANG : si teme opzione nucleare Cina : Ma anche la Borsa Usa inizia ad accusare il colpo della guerra commerciale tra le due prime potenze economiche al mondo, con il Dow Jones in ribasso dell'1% dai massimi. La settimana a Wall Street è ...

Cina - quali effetti sui mercati emergenti dalle misure di stimolo : ... come la divergenza preoccupante tra gli Stati Uniti e il resto del mondo in termini di crescita e politiche monetarie, e la crescente belligeranza degli Stati Uniti nei confronti dei loro partner ...

Mercati - inversione curva rendimenti viCina ma trader mai così compiacenti : Più che dalle condizioni economiche, a intimorire e muovere i Mercati ultimamente sono le notizie di politica, come dimostrano i casi recenti relativi alla crisi della lira in Turchia, ai dubbi sulla ...

Mercati : Trump solido nonostante le pressioni. Viaggio del ministro Tria in Cina - analisti - : Salvo improvvisi cambi di rotta, quindi, appare improbabile che i Democratici riescano a ottenere una solida maggioranza in uno dei due rami del Parlamento e ribaltare così la politica - anche ...

Mercati : sale attesa per incontro Cina-Usa - analisti - : "La settimana si apre con un clima più disteso sulle principali asset class con gli operatori che restano in attesa dell'incontro bilaterale tra gli Usa e la Cina di questa settimana per discutere ...

Mercati positivi su nuovi negoziati USA-Cina. A Milano cade Atlantia - non fa prezzo : Teleborsa, - Seduta negativa per il listino milanese , in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità, sulla scia dei nuovi negoziati USA-Cina sul commercio. ...