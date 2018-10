Ciclismo | Andrea Tafi sogna la pazza idea | “Voglio cimentarmi nella Parigi-Roubaix a 20

oasport

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Per noi comuni mortali sarebbe solo una follia ma per chisua carriera agonistica è stato abituato a vincere, soffrire, essere il capitano e fare il gregario in bicicletta nulla è davvero impossibile. La notizie è di quelle che sorprendono, a dir poco:, ultimo trionfatore italiano alla(1999) vuol tornare in sella e cimentarsiClassica Monumento per eccellenza ed entrarestoria. Non è frutto di uno scherzo e neanche una fake news come potrebbe sembrare. Il 52enne toscano, vincitore anche di un Giro di Lombardia e di un Giro delle Fiandre tanto per gradire, ha rivelato alla Gazzetta dello Sport questo progetto tra coraggio e voglia di mettersi alla prova in unche in 20 anni è cambiato radicalmente: “Ho corso la13 volte. Un primo, un secondo, un terzo posto. L’ho sempre finita. Credo di avere acquisito un Master in ...