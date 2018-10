Chi l’ha Visto dovrà fare a meno di Federica Sciarelli

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata mercoledì 17 ottobre : Torna Chi l’ha visto in prima serata su Rai 3: ecco tutte le Anticipazioni del programma di successo condotto da Federica Sciarelli Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Ecco in anteprima tutte le Anticipazioni e i casi al centro della puntata di mercoledì 17 ottobre. Chi l’ha visto 2018: Anticipazioni puntata 17 ...

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Le indiscrezioni sulla conduttrice : Si inseguono le voci sulle nomine dei direttori di reti e Tg della Rai, una partita che dovrebbe chiudersi entro la settimana e che, a quanto apprende l’Adnkronos, vedrebbe come novità delle ultime ore Luca Mazzà dalla direzione del Tg3 a quella del Gr e di Rai Radio 1 e Federica Sciarelli vicina alla guida del Tg1, per la quale attualmente in pole position sembra esserci Giuseppina Paterniti.Marcello Ciannamea andrebbe a sostituire Angelo ...

KHASHOGGI - Chi l’ha UCCISO?/ Ultime notizie - Trump ‘si fida’ di Salman : principe MBS ‘incastrato’ : Scomparsa Jamal KHASHOGGI, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Yara Gambirasio - pg Cassazione Chiede l’ergastolo per Massimo Bossetti : “L’ha lasciata morire” : Non esiste un “ragionevole dubbio” sull’innocenza di Bossetti che “non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo”. Così il sostituto pg della Cassazione Mariella De Masellis nella sua requisitoria nel processo a Massimo Bossetti nella quale ha chiesto la conferma dell’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. L'articolo Yara Gambirasio, pg Cassazione chiede l’ergastolo per ...

Luisa Velluti nata da uno stupro cerca la mamma che l’abbandonò. ‘Lo stupratore è lui’. La lettera anonima a Chi l’ha visto : Luisa Velluti: la sua storia non è nuova, già un anno fa si era parlato di lei su moltissimi giornali e nella puntata di Chi l’ha visto di ieri 10 ottobre ci sono state due sorprese. Una di queste, un incontro col papa, che l’ha omaggiata con 2 doni molto preziosi. La ragazza, ormai conosciuta per la sua storia, è stata contattata da TV2000 dove le chiedevano se voleva partecipare ad un programma. Programma che alla fine avrebbe ...

Luisa nata da uno stupro cerca la madre che l’ha abbandonata. La lettera : “Ecco Chi è lo stupratore” : Gli inviati della trasmissione Chi L'Ha Visto? sono venuti a contatto con un biglietto anonimo con il nome del presunto stupratore della madre di Luisa Velluti, la 30enne che da anni cerca la madre biologica, che però non ha nessuna intenzione di farsi trovare: “Per me sei solo la più dolorosa ferita che ho avuto a 18 anni" le aveva scritto.Continua a leggere

Ascolti TV | Mercoledì 10 ottobre 2018. La Nazionale al 23.2%. Poveri ma Ricchi 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.3% - Le Iene 10.1% : Italia-Ucraina (da Facebook) Su Rai1 l’amichevole Italia-Ucraina ha conquistato 5.853.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchi ha raccolto davanti al video 2.719.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ incinta ha interessato 1.812.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.825.000 spettatori (10.1%). Su Rai3 Chi ...

Clima : Trump mette in dubbio il rapporto IPCC - “voglio controllare Chi l’ha scritto” : Donald Trump ha espresso scetticismo sui risultati del rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pubblicato lunedì scorso, dal quale sono emerse le gravi conseguenze dei cambiamenti Climatici in assenza di azioni globali concrete: il presidente USA ha affermato che deve controllare la credibilità degli esperti che l’hanno scritto. Il report, ha precisato il tycoon, “mi è stato consegnato e voglio ...

Chirurgo opera l’orsetto del bimbo da operare : “Me l’ha Chiesto lui - come potevo dire no?” : "Puoi operare l'orsacchiotto prima di me?" ha chiesto il piccolo di 8 anni al medico prima della sua operazione. Il neuroChirurgo canadese ha acconsentito senza problemi ricucendo l'orsetto strappato e facendo felice il piccolo paziente.Continua a leggere

“Andate a fanculo! Figli di Puttana” - con Chi ce l’ha Mourinho? Le parole dell’allenatore dopo l’incredibile rimonta del Manchester United [VIDEO] : Mourinho si lascia andare ad affermazioni forti: lo sfogo dell’allenatore portoghese dopo la strepitosa rimonta del Manchester United contro il Newcastle Favolosa vittoria in rimonta, questo pomeriggio, per il Manchester di Mourinho. Un successo che, probabilmente, salva l’allenatore portoghese, a rischio esonero. Il Manchester United si trovava sotto di ben 2 reti, ma al 70′ la rete di Mata ha dato la svolta al match, ...

Choc a ‘Chi l’ha visto?’ - l’immagine che ha scandalizzato tutti. Tutto in diretta : Sui social sta impazzando l’immagine di un uomo che mostra il suo fondoschiena ad un’ignara vittima. l’immagine, comparsa in tv grazie a Chi l’ha visto? su Raitre, Sta diventando virale e immortala Salvatore D’Apolito, un uomo fuggito in Vespa dopo aver sparato sei colpi di pistola all’ex moglie Flora Agazzi. Anche il programma della Sciarelli segue le tracce del piastrellista 50enne che ha cercato di uccidere la moglie ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 ottobre 2018. Champions League 19.2% - Sully 10.8% - Le Iene sottotono (8.1%) meglio Chi l’ha Visto (10.1%). Vite da Copertina 1.2% : Napoli-Liverpool Nella serata di ieri, Mercoledì 3 ottobre 2018, su Rai1 l’incontro di Champions League Napoli-Liverpool ha conquistato 4.834.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Sully ha raccolto davanti al video 2.594.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Tutte lo Vogliono ha interessato 1.785.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1- dalle 21.32 alle 0.55 – il ritorno de Le Iene con ...

Chi l’ha VISTO?/ Anticipazioni 3 ottobre : nuovi sviluppi sul caso di Sofiya Melnyk e Pascal Albanese : Chi l'ha VISTO?, Anticipazioni puntata 3 ottobre: Federica Sciarelli, in prima serata su Raitre, torna ad occuparsi del caso di Sofiya Melnyk e Pascal Albanese.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:41:00 GMT)

Chi l’ha detto che la Fisica è stata inventata dagli uomini? : Mentre ancora si discute sulla controversa «lezione» in cui il professore Pisano Alessandro Strumia ha cercato di dimostrare che «la Fisica è stata inventata dagli uomini, e non è su invito», Donna Strickland, insieme ad Arthur Ashkin e a Gerald Gèrard Mourou, ha vinto il Nobel per la Fisica 2018. L’ultima volta il riconoscimento era stato assegnato a una donna nel 1963 (Maria Goeppert-Mayer): la scienziata è la terza a riceverlo, da ...