Che tempo che fa | Fabio Fazio demolito da Loretta Goggi | ' Io lo ho scoperto | e lui'

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il jolly per stravincere : in studio Antonella Clerici - e... : A Che tempo che fa di domenica 21 ottobre, in studio una ospite tutta-Rai in grado di fare incetta di ascolti. Si parla di Antonella Clerici , protagonista di un'intervista 'in solitaria' con Fazio, ...

Milan - Roque Júnior : "ZacCheroni il mio maestro. Paquetà? Dategli tempo" : Roque Júnior: i tifosi rossoneri che seguirono la finale di Champions con la Juventus a Manchester nel 2003, vinta dal Milan ai rigori, certamente ricorderanno questo nome. Il difensore brasiliano, ...

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco Che la manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Altre piogge e qualChe temporale in parte dell'Italia - le temperature restano alte : Roma - Un vortice depressionario, responsabile di maltempo tra Tunisia e parte della Spagna, resta in azione sul Mediterraneo occidentale penalizzando ancora parte della nostra Penisola, raggiunta da umide correnti meridionali in risalita lungo il suo bordo orientale. Giovedì il vortice depressionario si porterà ulteriormente verso Canali e Nord Africa rinnovando locale maltempo su Sardegna orientale e meridionale, Sicilia ionica, ...

Antonella Clerici domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : Se per la puntata di lunedì sera di Che fuori tempo che fa avremo il piacere di vedere e di ascoltare il buon Nek, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, per domenica non mancheranno di certo gli ospiti nella nuova puntata di Che tempo che fa, che torna dopo la pausa di domenica scorsa per lasciare spazio al pool sportivo della televisione pubblica. Che fuori tempo che fa, Nek ...

Che fuori tempo Che fa - Nek ospite lunedì 22 ottobre 2018 (Anteprima Blogo) : Prosegue la stagione di Che fuori tempo che fa. Secondo quanto risulta a Blogo, nella quinta puntata stagionale, in onda lunedì prossimo, 22 ottobre 2018, come sempre in seconda serata su Rai1, tra gli ospiti ci sarà anche Nek. Il cantante, che all'anagrafe si chiama Filippo Neviani, sarà tra i personaggi intervistati da Fabio Fazio. In apertura di trasmissione, come sempre, la copertina satirica di Maurizio Crozza. prosegui la letturaChe ...

Allerta Meteo Estofex - Mediterraneo nella morsa del maltempo : temporali e nubifragi in Sardegna e sulle regioni tirreniChe : Allerta Meteo – Il Mediterraneo continua ad essere ancora in balia del maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi a questo proposito. Allerta Meteo di livello 1 per le parti centrali ed occidentali del Mediterraneo, principalmente per nubifragi. Livello 2, invece, per Algeria orientale e Tunisia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Le allerte si intendono valide fino alle 8 ...

Inghilterra - il maltempo complica il rientro : aereo dirottato su ManChester - spostamenti extra per i giocatori : Gioia e festa prima, stanchezza poi. È stata una notte di emozioni quella che hanno vissuto i giocatori dell'Inghilterra: all'incredibile vittoria per 3-2 contro la Spagna ha infatti fatto seguito il ...

Riace - Crozza a Che fuori tempo Che fa : “Salvini non tollera irregolarità nell’uso di fondi pubblici? Come se Toninelli non tollerasse ministri Che sparano cavolate” : “Dice che non si possono tollerare irregolarità nell’utilizzo di fondi pubblici. Scusa Matteo, ma tu che devi ridare 49 milioni e te li sei fatti spalmare in 80 anni?” Cosi Maurizio Crozza nella copertina di ieri di Che fuori tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha commentato il post del vicepremier Salvini sulla vicenda di Riace, e ha aggiunto “E’ Come se Toninelli dicesse che non si possono tollerare ministri che ...

Lodi - Crozza a Che fuori tempo Che fa : “Colletta per la mensa? Talmente tanti soldi Che al posto del bidello hanno Cannavacciuolo” : In apertura della puntata di ieri sera di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Maurizio Crozza ha commentato il caso della Sindaca di Lodi che ha escluso i bambini stranieri dalla mensa scolastica e la reazione dei cittadini: “Quando pensi che questo Paese abbia toccato il fondo, ti stupisce sempre. La gente normale ha fatto una colletta per pagare la mensa ai bambini extracomunitari esclusi dalla Sindaca, in tre giorni hanno ...

GF Vip 3 - Ilary Blasi spegne Signorini : "Le interviste a Corona lasciano il tempo Che trovano" (video) : Con l'eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 3 di Valerio Merola ed Enrico Silvestrin e con l'abbandono di Maurizio Battista, il numero di teste calde all'interno del gruppo degli inquilini della casa di Cinecittà è drasticamente calato. La loro uscita rischia di abbassare così le aspettative di coloro che dal reality cercano la lite scomposta, il diverbio esagerato, la polemica teatrale. Tuttavia, c'è già chi è corso ai ripari, ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : ancora senza esito le ricerChe del pastore disperso : Proseguono in Sardegna le ricerche di Nicola Campitiello, il pastore 38enne campano disperso dall’11 ottobre tra Capo Ferrato e Costa Rei: si teme sia stato travolto dalla piena del Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore. Sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino e volontari della Protezione civile, che nei giorni scorsi hanno rinvenuto abiti vicino ad alcune pecore morte. L'articolo ...

Maltempo Sardegna : notte di apprensione - tanta pioggia ma poChe criticità : notte di apprensione nel sud Sardegna, per i residenti nelle aree colpite dall’alluvione della settimana scorsa che ha causato la morte di una donna, un disperso e almeno decine di milioni di danni. Precipitazioni anche intense si sono registrate nelle scorse ore, ma al momento non si segnalano particolari criticità. Nella parte meridionale dell’Isola è anche spuntato il sole, mentre il fronte freddo si sta spostando sul versante ...

Il mistero della casa del tempo - una clip dal fantasy con Jack Black e Cate BlanChett : Un ragazzino emarginato, uno zio molto fuori dall’ordinario e una vecchia casa che riserva sorprese in serie. Gli ingredienti per colpire i bambini ci sono tutti ne Il mistero della casa del tempo, il fantasy ambientato nel 1955 con Owen Vaccaro nei panni di Lewis Barnawelt, piccolo protagonista alle prese con le stravaganze dell’eccentrico Jonathan e la signora Zimmerman, due maghi interpretati da Jack Black e Cate Blanchett. Col ...