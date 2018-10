Che gol per Leo Messi | posata la prima pietra del SDJ Pediatric Cancer Center grazie alla

De Arrascaeta - eroe del Cruzeiro : 20mila chilometri per un gol Che vale un trofeo : De Arrascaeta alla... Jules Verne . Esagerato, forse eccessivo, ma rende l'idea "dell'impresa". Il fantasista uruguayano non ha girato il mondo in 80 giorni, ma ha "attraversato" 6 fusi orari per riuscire a segnare un gol . Momento, cos'è successo? Scenario: finale di Coppa del Brasile tra Cruzeiro e Corinthians, De Arrascaeta entra al ...

Turchia - golpe 2016 : Arda Turan indagato. E con lui anChe due ex interisti : Arda Turan sale di nuovo agli altari delle cronache extra-calcistiche, per l'ennesima volta nel giro di pochi giorni. Non bastavano la maxi-squalifica rimediata al termine della passata stagione e l'...

"Matrimonio goloso" tra la zucca di RocChetta di Cengio e il "riso in cagnone" di Altare : Un gemellaggio gastronomico. Venerdi 19 ottobre alle ore 20 presso il palazucca' di Rocchetta di Cengio, verrà sancito un legame simbolico tra il 'Riso in Cagnone', neo marchio De.Co' per il Comune di ...

De Arrascaeta - eroe dei due mondi : 20.100km e un gol Che vale una Coppa : ROMA - Nelle sfide globali imposte dall'economia moderna, non può esimersi anche l'industria calcio, sempre più portavoce di un business che non conosce crisi. Così, viaggi intercontinentali, sfide ravvicinate ed impegni off limits sono ...

Golf - PGA Tour 2019 : Chez Reavie guida la classifica della CJ Cup @ Nine Bridges : I protagonisti del PGA Tour continuano nella full immersion asiatica sfidandosi sul percorso par 72 del Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud) nella CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari) Al termine del primo round guida la leaderboard Chez Reavie con il punteggio di -4 (68 colpi). L’americano mette a segno 5 birdie ed incappa in un solo bogey prendendosi dunque il comando della classifica provvisoria con ...

Calcio - Coppa Liguria di Prima Categoria : Giampà gol - il Pontelungo si gioCherà la qualificazione contro lo Sciarborasca : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport Vittoria nel finale per il Pontelungo al 'Levratto'. Giampà ha trovato la giocata giusta a pochi minuti dal novantesimo, permettendo così ai granata ingauni di raggiungere in cima alla ...

Juventus - Ronaldo in gol in amiChevole : si rivede Douglas Costa : Chieri battuto 2-1 alla Continassa. Allegri ha testato i recuperi anche di Rugani, De Sciglio e Spinazzola

Caso Lodi - regolamento resta - con alcune modifiChe. Sindaca : “Nessun passo indietro” : La giunta di Lodi emana una delibera, che conferma il regolamento, ma supera alcuni ostacoli per le famiglie straniere. La Sindaca Casanova: "Grazie alle linee-guida introdotte si troverà una soluzione concreta e ragionevole alle criticità emerse, senza creare disagio alle famiglie, tantomeno ai bambini".Continua a leggere

Manovra - l’Austria bacChetta l’Italia : “Per la tenuta dell’euro rispetti le regole - non ci accolleremo rischi incalcolabili di altri” : Il rafforzamento delle frontiere esterne e gli annunci contro i migranti che arrivano in Europa sono una cosa, la tenuta dell’euro e dell’economia del continente un’altra. E’ base a questo assioma che oggi l’Austria, presidente dei turno dell’Unione europea, è tornata a bacchettare l’Italia sulla Manovra economica. “Per l’economia e l’unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato ...

