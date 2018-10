Che fine ha fatto Federico Balzaretti? Lascia il calcio a soli 33 anni

Amnesty - violazioni sistematiChe al confine Francia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pensioni - le novità nel pacChetto della quota 100 : le quattro finestre - chi ci guadagna : Sono circa 400mila le persone coinvolte dal nuovo pacchetto sulle Pensioni contenuto nella legge di Bilancio con l'introduzione della ormai nota 'quota 100'. A godere del vantaggio di andare in ...

Claviere - la denuncia di Amnesty : 'Al confine con la Francia sistematiChe violazioni dei diritti dei migranti' : L'Eliseo ribadisce che lo sconfinamento dei gendarmi francesi a Clavière, in territorio italiano, è stato un 'errore' ma denuncia una 'strumentalizzazione politica individuale' da parte del ministro ...

Milan - la fine tremenda di Li Yonghong. Sparito da mesi - ora si scopre Che in Cina... Sciagura a un passo : Li Yonghong è Sparito nel nulla ma i guai che ha combinato riaffiorano e continuano a portare il suo nome in cima ai quotidiani nazionali ed esteri. Ancor prima del debito rifilato alle tasche della ...

"Papà morì Che avevo 9 mesi. Mamma avrebbe potuto buttarsi dalla finestra con me in braccio" : "Mamma avrebbe potuto buttarsi dalla finestra, con me in braccio". Carlo Conti si mette a nudo durante L'intervista programma di Maurizio Costanzo in onda su Canale 5 in seconda serata domani 18 ottobre. A confessarlo era stata proprio la madre, rimasta sola dopo la morte del padre di Conti."Lo raccontava lei perché dopo il funerale, siamo nel '62 ad agosto, rientri dal funerale e non hai più niente i parenti spariscono e lei si ...

Manovra - le novità sulle pensioni : 4 finestre e quota 100. Reddito di cittadinanza solo con 5 anni di residenza - Le nuove pensioni in due minuti-VideosCheda : Come cambiano le regole per andare in pensione con l’abolizione dei limiti della legge Fornero? A 62 anni con 38 di contributi, a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. Arrivano anche misure anti povertà come la pensione di cittadinanza

Che fine fanno i vitalizi dei parlamentari? : Dopo la Camera, che lo scorso mese di luglio aveva approvato il taglio dei vitalizi per 1.300 ex parlamentari, anche Palazzo Madama ha posto il proprio benestare, lasciando così inascoltata la voce della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, convinta che ci volesse più prudenza. Il consiglio di presidenza, ovvero l’ala amministrativa del Senato, ha approvato con 10 voti favorevoli e un astenuto il medesimo testo già approvato ...

Gasdotto Tap - ecco perché alla fine si farà : Nonostante le residue resistenze del M5S, le penali da pagare per lo stop all'opera sarebbero, secondo gli stessi grillini, insostenibili

Amnesty - violazioni sistematiChe confine Francia-Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Che fine ha fatto Salvatore Masiello? Coinvolto nell’inchiesta del calcioscommesse : Salvatore Masiello è stato Coinvolto nell’inchiesta del calcioscommesse, il 26 luglio 2012 viene ufficialmente deferito dal procuratore federale Stefano Palazzi per illecito sportivo in merito a Udinese-Bari (3-3) del 2011. Il 3 agosto Palazzi richiede per lui una squalifica di tre anni e sei mesi, ma il 10 agosto la Commissione Disciplinare della Federcalcio lo assolve perché il pentito che lo aveva accusato, Andrea Masiello, non ...

Piatti della tradizione riscalderanno le serate di fine autunno all'osteria PasChera di Caraglio : Finita l'estate, ci si prepara all'arrivo dell'inverno anche in tavola: all'osteria Paschera, in frazione Paschera San Defendente 62 di Caraglio, in provincia di Cuneo, a riscaldare le sere fredde ci ...

Che fine ha fatto Raffaella Carrà? Lei sbotta a Striscia La Notizia : FUNWEEK.IT - Raffaella Carrà ha ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli a qualche giorno di distanza dal prestigioso riconoscimento a nome del Re spagnolo Felipe VI come 'Dama al Orden del ...

Raffaella Carrà sbotta ai microfoni di Striscia La Notizia : «Sono un milite ignoto». Che fine ha fatto : Raffaella Carrà ha ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli a qualche giorno di distanza dal prestigioso riconoscimento a nome del Re spagnolo Felipe VI come 'Dama al Orden del Mèrito Civil'. La ...

Favola senza lieto fine : la bambina Che ama Rodari non può lasciare la Siria per visitare Omegna : L'hanno definita per questa sua opera 'La bambina che cuce il mondo a colori'. LEGGI ANCHE - L'interessamento del Vaticano per il caso di Maria 'Colpa della guerra' 'Questa è la guerra - commenta l'...