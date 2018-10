Che effetto avrà la 'manina' denunciata da Di Maio sul governo : Il giorno dopo le accuse di Di Maio sulla 'manina' intervenuta per modificare il dl fiscale è l'opposizione ad agitare ancor più le acque chiedendo che il governo riferisca in Aula. Toni duri da parte di Maria Stella Gelmini (FI) ed Emanuele Fiano (Pd) a cui replica il presidente della Camera, Roberto Fico: "Girerò la richiesta al premier Conte". Nel Movimento 5 stelle l'ala ...

Effetto Wall Street : crollano le Borse asiatiChe : Giornata nera per i principali indici dell'Asia/Pacifico che registrano forti perdite. Pesa il tonfo di Wall Street ieri 10 ottobre , penalizzata dall'esplosione dei rendimenti dei Treasury americani. ...

Foggia - protezione umanitaria negata al migrante Che ha aggredito i poliziotti al Cara : primo effetto del decreto Salvini : La commissione territoriole si è riunita all'indomani dell'aggressione ai due agenti, accerchiati da 50 migranti dopo che il 26enne gambiano era scappato da un posto di blocco. Esulta il ministro: "Dalle parole ai fatti"

Inps - effetto incentivi : da revoChe taglio di altri 10 milioni a malattia e invalidità. Capo personale : “Sistema complesso” : Dieci milioni di euro in meno solo quest’anno. Tanto vale il taglio delle prestazioni previdenziali pianificato dall’Inps nel 2018, da conseguire anche grazie al nuovo “incentivo di risultato” per il medico che le nega. Siamo all’apogeo di un sistema malato, dove lo Stato che arranca dietro i falsi invalidi si mette a gratificare il dottore che riconosce meno pensioni e periodi di malattia a tutti. La conferma è nei documenti e ...

Che effetto hanno avuto le accuse di stupro sull'immagine social di Ronaldo : Caso che, ad onor del vero, era stato sollevato sempre da Der Spiegel nell'Aprile 2017, ma che ora è esploso, ripreso dai media di mezzo mondo, nonostante l'avvocato tedesco di Ronaldo, Christian ...

Reddito di cittadinanza - Che effetto sul pil? “Favorirà l’import. E al Sud impatto basso”. “No - lì c’è più potenziale di crescita” : I soldi del Reddito di cittadinanza si dovranno spendere “negli esercizi commerciali in Italia per far crescere l’economia” e “inonderanno il commercio, negozi e piccole imprese”. Parola del vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che ha spiegato così il piano del governo per stimolare la crescita rilanciando i consumi privati, inchiodati a livelli inferiori a quelli del 2008. Ma secondo gli economisti ...

NBA - Kyrie Irving si scusa per le frasi sulla Terra piatta : 'Non ho capito Che effetto potevano avere' : Quelle frasi pronunciate nel febbraio del 2017 durante il podcast dei compagni di squadra Channing Frye e Richard Jefferson hanno fatto il giro del mondo , tanto da renderlo famoso anche al di fuori ...

Che tempo Che fa - Fabio Fazio gode : effetto-Ferilli? Vola lo share di domenica 30 settembre : Poco da dire, dopo le polemiche e qualche stento nella scorsa stagione, Fabio Fazio e Che tempo che fa viaggiano a gonfie vele su Rai 1. Il verdetto della seconda puntata della trasmissione domenicale ...

L'Iran perde anChe il cliente India. L'effetto sanzioni - mentre la Ue - : "Comunque c'è un problema ricorda il sito di analisi di economia e finanza -. L'India ha avuto un deficit bilaterale di circa 8,5 miliardi di dollari con L'Iran nel 2017, secondo l'International ...

“Pochi euro e l’effetto Meghan è assicurato”. Svelato il segreto della duChessa : Si possono dire tantissime cose su Meghan Markle, la ex attrice di Suits diventata la moglie di Harry e di conseguenza duchessa di Sussex. Certo, i gusti sono gusti e magari qualche suo look si è scontrato con il rigido protocollo reale, ma su un punto, però, dovremmo essere tutti d’accordo: sul fronte beauty è davvero impeccabile. E c’è talmente tanta curiosità su di lei, che non è raro imbattersi in qualche suo segretuccio ...

MotoGP - Danilo Petrucci risponde a Jorge Lorenzo : “Mi fa effetto Che lui parli di me come se fosse ingiusto Che io vada al suo posto” : Senza ombra di dubbio Danilo Petrucci non vede l’ora di scendere in pista ad Aragon, sede del 14° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Reduce dall’undicesimo posto del weekend di Misano, caratterizzato da tanti problemi tecnici sulla sua Ducati Pramac, il pilota umbro ha un po’ espresso le sue impressioni alla vigilia. “La gara di Misano non è andata come avremmo sperato, perché c’è stato un problema nel giro di ...

Sony PlayStation Classic - la mini console Che punta sull’effetto nostalgia : Potrebbe essere il regalo di Natale in grado di unire grandi e piccini. Sony ha annunciato PlayStation Classic, riedizione in miniatura con 20 giochi già installati e funzionanti della prima PlayStation del 1994. Disponibile dal 3 dicembre, la mini console sarà accompagnata da un prezzo non certo contenuto, 99,99 euro, ma la casa nipponica conta sull’effetto nostalgia per far digerire agli appassionati il listino piuttosto salato. Sony ...

Effetto Brexit : Ubs se ne va - DeutsChe Bank ci pensa : Ubs ha deciso, trasferirà il suo quartier generale da Londra a Francoforte . La banca privata svizzera dopo la prevista uscita dall'Ue della Gran Bretagna, cambia sede. Sergio Ermotti, amministratore ...

Coldiretti : il carrello della spesa accelera - anChe per effetto del clima pazzo : A spingere l’accelerazione del carrello della spesa sono anche gli aumenti dei prodotti alimentari rispetto allo scorso anno, dal vino (+6,9%) alla pasta (+6%), dalla frutta (+8%) alla verdura (+2,9%) anche per effetto del clima impazzito che ha fatto sparire quest’anno dagli alberi un frutto su quattro. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’andamento dei prezzi ad agosto in un 2018 in cui si contano ...