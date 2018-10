Charmed | tremate le Streghe son tornate!

davidemaggio

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Le nuoveSempre più revival e reboot popolano il mondo delle serie TV. La nascita di qualcuno di essi è più travagliata di altre. È il caso di, meglio noto in Italia come, su cui da inizio anno si sono rincorse voci e polemiche. Le attrici della serie originale hanno alimentato, attraverso i social e le interviste, il dissenso nei confronti del reboot, dell’emittente, del nuovo cast e della trama ma infine il 14 ottobre, data della messa in onda del primo episodio, sull’americana theCw è arrivato. In realtà per dare un giudizio sul nuovo, bisogna non avere l’occhio del nostalgico e tenere il buono senza pensare alle differenze. Il reboot è figlio del proprio tempo e, al di là del successo dell’originale negli anni 90-2000, per questo è comprensibile la scelta di inserire elementi a metà tra l’attualità, la moda del momento e ...