Charlize Theron | «Mia madre mi ha insegnato ad avere coraggio»

vanityfair

: RT @drewcolej: Tra le attrici che vennero considerate per il ruolo di Rose ci furono: Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Rose Byrne, Claire… - hznll28 : RT @drewcolej: Tra le attrici che vennero considerate per il ruolo di Rose ci furono: Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Rose Byrne, Claire… - giuls1313 : RT @drewcolej: Tra le attrici che vennero considerate per il ruolo di Rose ci furono: Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Rose Byrne, Claire… - ale5_maggio : @5maggio2002 @zazzatweet Roberto Baggio - Insigne Charlize Theron - Mariangela Fantozzi Brasile '70 - Cervia di Cic… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018), al cinema, ci ha abituati a donne forti, complesse. La serial killer Aileen in Monster, mamma single in Tully, eroina in Atomica Bionda. Nella vita reale, l’attrice 43enne ha un’unica fonte di forza: mamma Gerda. È lei che le hacosa voglia dire «». La star, mamma di Jackson, 6, e August, 2, adottati entrambi dasingle, l’ha raccontato dal palco degli Elle‘s 2018 Women Awards. «Penso che tutti noi dobbiamo trovare ciò che ci sostiene. Nessuno nasce ...