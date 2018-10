C’è una misteriosa malattia negli Stati Uniti

Ordine Storie Instagram In Alto : C’è una Logica? : In che Ordine sono mostrate le Storie Instagram in Alto? Si può cambiare l’Ordine delle Storie Instagram? Come funziona l’Ordine delle Stories Instagram? Da cosa dipende Ordine Stories Instagram in Alto? In che Ordine appaiono le Storie su Instagram? Cerchiamo di fare chiarezza Nuovo giorno, nuova guida dedicata al social network del momento, vale a dire Instagram. Visto che ho ricevuto […]

Valerio Merola : “C’è una sola donna che avrei voluto sposare - Bianca Berlinguer. E’ straordinaria in tutto” : “C’è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer”. Il “Merolone” non finisce mai di stupire. Nonostante l’eliminazione assai rapida dalla casa del Grande Fratello VipValerio Merola torna in scena con uno dei suoi (tanti) rimpianti da latin lover. La confessione arriva in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. “Ho fatto il playboy per 40 anni. Ma c’è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer. Io so che ...

Perché a essere una “brava ragazza” non C’è nulla di male : Spesso si sente dire “Le brave ragazze vanno in Paradiso, le cattive dappertutto”. È sicuramente vero, ma c’è un “però”. Nell’immaginario collettivo le “bad girl” sono le ragazze inavvicinabili che tutti rispettano, stimano e di cui ognuno vuole essere amico o partner di vita. Sono state le protagoniste di moltissimi film, canzoni, nonché star indiscusse dello show business: pensate un po’ a Courtney Love. Quanti di voi preferiscono il suo ...

Milano - quando la periferia diventa una scelta : “Qui C’è vita”. E sui negozi etnici : “Luci - presidio di sicurezza” : Scegliere di lavorare in periferia per necessità e poi accorgersi di non volersene più andare. E’ il destino comune di diverse realtà creative e artigianali milanesi: orafi, ristoratori, designer multimediali ma anche artigiani del metallo. “Noi stiamo cominciando a vivere sempre di più il nostro quartiere – spiega Giorgia Pisciutti, orafa della Stadera, periferia sud di Milano – Vorremmo essere quella scintilla che fa ...

“C’era una volta Sergio Leone” Parigi celebra il regista che ha rivoluzionato il codice del western : A trent’anni dalla morte, il regista de “Il buono, il brutto, il cattivo”, e di “C’era una volta il West”, Sergio Leone, ottiene un’eccezionale rivincita con la grande mostra che gli dedica a Parigi la Cinémathèque Française in coproduzione con la Cineteca di Bologna. La mostra s’intitola “C’era una volta Sergio Leone” e durerà fino al 27 gennaio 2019, in rue de Bercy. “Artista del lirismo e del triviale a un tempo, Sergio Leone è un raro ...

C’era una volta Roma.. Santa Maria dell’Orazione e Morte : Considerato uno dei più eccezionali complessi settecenteschi, la chiesa Santa Maria dell’orazione e Morte si trova nel rione Regola in via Giulia. La chiesa venne edificata nel XVI secolo sopra il cimitero della confraternita fondata nello stesso periodo storico, per il raccoglimento dei morti sconosciuti, senza nome, trovati nelle campagne o sulle rive del Tevere, per dare loro una sepoltura cristiana. Sulla facciata settecentesca del ...

Nella notte C’è stata una rivolta nel carcere di Sanremo - in Liguria : I detenuti hanno protestato contro il sovraffollamento della struttura: due agenti sono rimasti feriti, i rivoltosi sono stati isolati The post Nella notte c’è stata una rivolta nel carcere di Sanremo, in Liguria appeared first on Il Post.

L’apparizione al cinema : «Non C’è bisogno di reliquie - credere o meno è una scelta» : “L’apparizione” apre con una movimentata azione di guerra in Siria, e spiazza. Perché a 15 anni di distanza da “Corpi impazienti”, e dopo essere stato in concorso a Venezia con “Marguerite” e due volte a Cannes (“A L’origine” e “Quand j’etais chanteur”), il regista francese Xavier Giannoli propone un film sulle apparizioni della Vergine Maria. E quello che sceglie non è il più ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia - C’è l’incubo retrocessione. Serve una vittoria - ma la Polonia fa paura : La Nazionale di Roberto Mancini si prepara per la, non semplice, trasferta di Chorzow in casa della Polonia (clicca qui per programma e tv), per un match che potrebbe risultare già decisivo per il prosieguo della Nations League 2019. L’Italia, infatti, ha un solo punto in classifica dopo il pareggio di Bologna proprio contro i biancorossi per 1-1 e la sconfitta in terra lusitana con il gol vittoria di Andrè Silva. Al momento gli Azzurri si ...

L’Etna Scivola nello Ionio - C’è pericolo di Tsunami? : Stanno girando tanti post ultimamente titolanti: “Etna Scivola in Mare, Rischio di Tsunami su diverse regioni..” E’ bene fare chiarezza, facendo riferimento allo studio condotto dai ricercatori dell’INGV e del Geomar, e pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances (Vedi Pubblicazione) L’Etna come sappiamo è un complesso vulcanico siciliano originatosi nel Quaternario, ed è uno dei vulcani attivi più ...

In India una diagnosi da dipendenza da serie tv. C’è da stupirsi? : (foto: Getty Images) La settimana scorsa il Servizio nazionale per la salute mentale e le neuroscienze (Nimhans) di Bangalore, India, ha segnalato il primo caso di dipendenza da un servizio di streaming. Un ragazzo disoccupato di 26 anni si era rifugiato in Netflix per più di sei mesi. “Quando la sua famiglia lo spronava a trovare lavoro o ogni volta in cui vedeva i suoi amici ben sistemati, lui guardava i programmi offerti dal servizio ...

Mike The Situation potrebbe sposarsi a novembre : intanto C’è una lussuosa lista nozze : Ovviamente i colleghi di Jersey Shore Family Vacation sono invitati The post Mike The Situation potrebbe sposarsi a novembre: intanto c’è una lussuosa lista nozze appeared first on News Mtv Italia.

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Marco Cecchinato rimonta Chung e vince una sfida infinita. Ora C’è Djokovic : Un’altra maratona, un’altra incredibile battaglia ed un’altra vittoria fantastica per Marco Cecchinato, che non si ferma più al Masters 1000 di Shanghai. Il siciliano si qualifica per gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto il coreano Hyeon Chung, numero 26 del mondo, in rimonta (come contro Simon) con il punteggio di 4-6 7-6 7-6 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una prestazione bellissima quella dell’azzurro, ...