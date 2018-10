C’è un caso di mucca pazza in Scozia

C’è un “caso Lodi” anche in Veneto : Le famiglie dei bambini non comunitari devono presentare documenti aggiuntivi per avere accesso ai buoni libri: lo ha deciso la giunta di centrodestra The post C’è un “caso Lodi” anche in Veneto appeared first on Il Post.

Caso Cucchi - altri carabinieri indagati : C’è il comandante della caserma di Tor Sapienza : altri due carabinieri risultano indagati nell'ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Si tratta di Francesco Di Sano, carabiniere della stazione di Tor Sapienza, e di Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma. Quest’ultimo verrà interrogato la prossima settimana dai pm.Continua a leggere

Caso Cucchi - indagati altri due carabinieri per falso : C’è anche l’allora comandante di Tor Sapienza. Sarà interrogato : Ci sono altri due carabinieri indagati nell’ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Oltre a Francesco Di Sano, militare della stazione di Tor Sapienza, è finito sotto inchiesta anche il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma. Quest’ultimo Sarà interrogato la prossima settimana dai magistrati della procura di Roma. Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad una ...

Caso Ronaldo - altre tre donne lo accusano - ma C’è un movimento che lo difende : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«altre tre donne, oltre Kathryn Mayorga, accusano Cristiano Ronaldo». È sempre Leslie Stoval a parlare e accusare, è sempre l’avvocata che difende l’ex modella che dice di essere stata violentata da CR7 nel 2009 a Las Vegas. Solo che per il Caso della Mayorga esiste l’accordo per il silenzio come prova dei fatti, ...

Caso Asia Argento - l’avvocato tuona : “basta pagamenti - non C’è stato sesso con Bennett” : Asia Argento si difende dalle accuse in merito allo scandalo che l’ha colpita dopo le rivelazioni di Jimmy Bennett Asia Argento ha cambiato avvocato ed anche strategia per affrontare lo scandalo Jimmy Bennett. Il nuovo legale Heller ha parlato tentando di fare chiarezza in merito all’accaduto: “La relazione con Bennett non è mai stata sessuale, ma alla fine si scoprirà che è stata lei ad essere attaccata da Bennett. Ora ...