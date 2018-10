C' è posta per Roma In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla manovra Moscovici

Matteo Costanzo - chi è?/ Video - una proposta diversa per il pubblico di Sky Uno (X Factor 12) : Matteo Costanzo, Video: nella categoria degli Over per dare la possibilità a Fedez di portare qualcosa di diverso al pubblico di Sky Uno. Vinceranno insieme la scommessa? (X Factor 12)(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:06:00 GMT)

Rassegna teatrale Mariuccia Linder : in scena Madame Marguerite - per la regia di Marco Parodi alla posta Vecchia : Teatro della Posta Vecchia, Salita Giambertoni 13, Agrigento Inizio spettacoli: Sabato ore 21:00 Domenica ore 18:00 Posto unico ' 10,00 Info e prenotazioni: Tel. 0922 26737 Fax 0922 25287 info@...

Il condono si allarga : entra l’Iva - tetto di 100mila euro per singola imposta. Scudo penale sui reati di riciclaggio e autoriciclaggio : Alla fine anche l’Iva entra nel condono varato lunedì sera dal Governo. Per l’imposta sul valore aggiunto non si applicherà il 20% ma un’aliquota media. Ma non è la sola apertura: l’integrazione degli imponibili nel limite di 100mila euro e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato si calcolerà per singola imposta da regolarizzare e per singolo anno d’imposta dal 2013 al 2016. Scudo penale ...

GE : governo per aliquota imposta imprese di 13 - 79% come Vaud : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mario Biondo - disposta terza autopsia/ I genitori : “È stato ammazzato e in Spagna hanno coperto l'omicidio” : Mario Biondo, disposta terza autopsia. I genitori a La Vita in Diretta: “È stato ammazzato e in Spagna hanno coperto l'omicidio”. Le ultime notizie sul cameraman trovato morto nel 2013(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:15:00 GMT)

Prato - segretaria Lega : “Piste ciclabili? Fatte apposta per migranti. Pratesi non vanno in bicicletta - devono lavorare” : “Piste ciclabili a Prato? Sembrano una misura fatta apposta per i richiedenti asilo e per gli immigrati, perché di solito si spostano a piedi o in bicicletta. Chi va a lavorare si sposta con la macchina”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara, su Radio24, dalla segretaria della Lega di Prato, Patrizia Ovattoni. “Chi ha i bimbi piccini non è che va dal pediatra con la bicicletta” – continua – “Chi è che va in bicicletta a Prato? ...

MotoGp – Valentino Rossi a Motegi per una risposta dalla M1 : “se siamo veramente migliorati…” : Le parole di Valentino Rossi alla viglia del Gp del Giappone: il Dottore pronto a correre sul circuito di Motegi, nella speranza che la M1 sia realmente migliorata e che i risultati della Thailandia non siano stati solo un caso Il trittico asiatico è arrivato: i piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare tre toste gare consecutive oltreoceano. Primo fra tutti, c’è da disputare il Gp del Giappone, dove Marquez potrebbe essere ...

Pensioni - reddito di cittadinanza e flat tax : tutte le domande (per ora) senza risposta : Numerosi i nodi che il governo giallo-verde ha deciso di non scogliere subito, rinviandoli al passaggio alle Camere della...

Gaffe a L'Eredità : 'Capoluogo delle Marche?' - sconcerto per la risposta data dal concorrente : FUNWEEK.IT - Record di Gaffe a L'Eredità: in una sola puntata i concorrenti del quiz show di Rai1 hanno dato mostra di una scarsa conoscenza sia in geografia che in italiano. Avete mai...

Piazza Affari ben impostata per ulteriori recuperi nel breve? : In serata, due ore prima della chiusura di Wall Street, è attesa la diffusione delle minute del FOMC, ossia dei verbali relativi all'ultima riunione di politica monetaria della Fed. In giornata è ...