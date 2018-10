C' è ancora dell' altro | ufficiale l' evento Apple Ecco cosa potrebbe essere

Tap : slitta ancora verdetto del ministero dell'Ambiente : Il sindaco di Melendugno Marco Potì, da sempre contrario al gasdotto, sarà oggi a Roma, convocato dal ministro Costa, il quale ha twittato: 'preferiamo la precisione alla velocità' -

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo al Sud - criticità arancione in Sardegna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – La vasta circolazione depressionaria posizionata sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali, in estensione dalle prime ore di domani alle isole minori dello stretto di Sicilia e, successivamente, ai settori meridionali e ionici della stessa Sicilia, con associata intensificazione della ventilazione ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo al Sud - criticità arancione in Sardenga [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – La vasta circolazione depressionaria posizionata sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali, in estensione dalle prime ore di domani alle isole minori dello stretto di Sicilia e, successivamente, ai settori meridionali e ionici della stessa Sicilia, con associata intensificazione della ventilazione ...

Riccardo Scamarcio : "Valeria Golino? Non sono ancora guarito dalla fine della relazione. Questo governo mi piace - ma parla poco di cultura" : Riccardo Scamarcio è arrivato a 38 anni maturando in ogni ruolo interpretato. Dagli esordi,"La meglio gioventù" e "Tre metri sopra il cielo", al cinema di Sorrentino, in "Loro" interpreta Sergio Morra il protagonista indiscusso della prima parte del film, la sua crescita è stata costante. Adesso sarà diretto da Valeria Golino, sua ex compagna per dieci anni, nella seconda prova da regista dell'attrice napoletana. Il ...

'Stefano De Martino è ancora innamorato della Rodriguez' : la frecciatina a Domenica In : Si continua a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e in molti sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma . Questa settimana il ballerino è stato ospite a Domenica In, nel salotto pomeridiano di Mara Venier, dove ha avuto modo di fare un bilancio della sua vita professionale e anche quella sentimentale, parlando del suo rapporto con la showgirl argentina. Ed è proprio a Domenica In che è arrivata la super frecciatina della zia ...

'Stefano De Martino è ancora innamorato della Rodriguez' : la frecciatina a Domenica In : Si continua a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e in molti sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma . Questa settimana il ballerino è stato ospite a Domenica In, nel salotto pomeridiano di Mara Venier, dove ha avuto modo di fare un bilancio della sua vita professionale e anche quella sentimentale, parlando del suo rapporto con la showgirl argentina. Ed è proprio a Domenica In che è arrivata la super frecciatina della zia ...

Riccardo Scamarcio : "La fine della storia con Valeria Golino? Non sono ancora guarito..." : Dopo il successo del film Loro, la pellicola diretta da Paolo Sorrentino dedicata a Silvio Berlusconi, ritroveremo Riccardo Scamarcio al cinema nel film Euforia, diretto da Valeria Golino, nel quale interpreterà la parte di Matteo, un uomo d'affari omosessuale, promiscuo e con problemi di droga che si farà carico della malattia di suo fratello Ettore, interpretato da Valerio Mastandrea.Come sappiamo, la regista del film, l'attrice Valeria ...

Pompei stupisce ancora - un’iscrizione a carboncino supporta teoria dell’eruzione del Vesuvio a fine ottobre : Non smette di sorprendere e incantare Pompei. Dopo le scoperte nella casa di Giove, la scoperta di uno scheletro due dimore con preziose decorazioni vengono sono venute alla luce. C’è un’iscrizione a carboncino, in particolare, traccia tangibile di un momento di vita quotidiana, supporta la teoria che la data dell’eruzione fosse a ottobre e non ad agosto. La scritta è, infatti, datata al sedicesimo giorno prima delle calende di novembre, ...

L'Ufficio parlamentare Bilancio boccia - ancora - i numeri della manovra gialloverde : ...Pisauro ribadisce che la decisione è stata effettuata "sulla base esclusivamente delle variabili esogene e delle informazioni sulla struttura della manovra fornite dal Ministero dell'Economia e ...

L'Ufficio parlamentare Bilancio boccia (ancora) i numeri della manovra gialloverde : L'Ufficio parlamentare di Bilancio boccia di nuovo la manovra del governo, o meglio, conferma la bocciatura con una nota che sottolinea che “all’origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019”, non c'è alcuna “informazione obsoleta”. A rinfocolare la polemica è

Chiude il colle dell'Agnello - ancora aperto quello della Lombarda in Alta Valle Stura : La Provincia Chiude a partire dalle 12 di martedì 16 ottobre il colle dell'Agnello in Alta Valle Varaita, provincia di Cuneo, al confine con la regione Queyras francese. Per tradizione la strada viene ...

Scuola - ancora tagli? Il calcolo sul ridimensionamento dell’alternanza scuola-lavoro : ancora tagli nella Scuola? La FLC CGIL denuncia la progressiva erosione delle risorse stanziate dalla Legge 107, che autorizza la spesa di 100 mln di euro l’anno, a partire dal 2016, per l’alternanza Scuola–lavoro. Il Parlamento, nel corso del tempo, ha preso disposizioni di carattere finanziario che ha portato le risorse disponibili a € 96.409.035 per il 2018. La legge di bilancio 2018 (Legge 205/17) aveva previsto una riduzione anche per ...

FUMO - COME SMETTERE? LO DICONO SANGUE E SALIVA/ Laura Carrozzi : "Dati dello studio ancora da approfondire" : Il problema della dipendenza dalla nicotina che non fa smettere di fumare affrontato con un nuovo sistema, il test del metabolismo sulla SALIVA o nel SANGUE(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:25:00 GMT)

Brexit - speranza dell’Ue dopo mancato accordo : “Difficile - ma ancora possibile”. “Confini irlandesi problema serio” : Un accordo difficile, ma ancora possibile. Stringono i tempi e sale la tensione per arrivare a una stretta di mano tra Gran Bretagna e negoziatori dell’Unione europea sulla Brexit. dopo le rivelazioni di domenica fatte da Politico, poi smentite dai protagonisti e dalla stessa testata, su un accordo in vista, data anche la convocazione straordinaria degli ambasciatori degli Stati membri, oggi è il giorno delle rassicurazioni. “È ...