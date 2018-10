stabiachannel

: #PoliticaLavoro #Castellammare - Termalismo, le proposte e le iniziative di LeU per uscire da uno stallo pericoloso… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Termalismo, le proposte e le iniziative di LeU per uscire da uno stallo pericoloso… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) ... sono, invece, utilizzate in modo saltuario e solo per spettacoli e attività varie'. Parte così il lungo comunicato di Tonino Scala e Laura della Monica in merito aldidi ...