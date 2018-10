Castagne | come utilizzarle per scrub e idratanti della pelle

dilei

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Lenon sono buone solo da mangiare, ma anche per preparare cremee anti age,e trattamenti per i capelli. Questi frutti autunnali infatti sono ricchi di proprietà che si possono sfruttare per realizzare maschere e altri rimedi di bellezza molto efficaci. Nella polpa croccante dellesono contenuti moltissimi nutrienti preziosi,vitamina C, acido folico, potassio, zolfo, calcio, cloro, magnesio, ferro e cloro, ma anche antiossidanti in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi. Non solo: oltre ad essere un potente rimedio anti age, lapossiedono proprietà astringenti, rigenerano i tessuti e forniscono al corpo la giusta idratazione, regolando la produzione di sebo. Per questo sono un ottimo alleato, per avere unaluminosa ed elastica, ma anche capelli setosi e più forti. Sono tantissimi i rimedi di bellezza che si possono ...