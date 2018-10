Casa occupata nel weekend Laurentino 38 Roma Video | Giulio Golia ai ponti

Crollo Wall Street non preoccupata Casa Bianca : 'correzioni salutari' : Il Crollo di Wall Street non preoccupa la Casa Bianca, che giudica i cali di ieri come 'salutari'. 'L'economia americana è forte', il calo sperimentato a Wall Street è una correzione in un mercato al rialzo - fa sapere un funzionario -. E' probabilmente salutare e passerà '. Ore prima l' Fmi aveva ...

Roma - sgomberata Casa occupata abusivamente dagli Spada a Ostia : Roma, 9 ott., askanews, - Ad Ostia, lul litorale di Roma, nuovo sgombero di un'abitazione abitata da appartenti al clan Spada. Lo sgombero è avvenuto in Via Forni, dove la famiglia di Silvano Spada, ...

Sgomberata un'altra Casa occupata dagli Spada ad Ostia : Roma, 9 ott., askanews, - 'Questa mattina abbiamo sgomberato un'altra casa popolare abusivamente occupata a Ostia. Ancora una volta abitata da persone appartenenti al clan Spada. Vi vivevano la ...

Ostia - sgomberata un’altra Casa popolare occupata dagli Spada. Sindaca Raggi : “Niente tregua a chi vive nell’illegalità” : “Abbiamo sgomberato un’altra casa popolare abusivamente occupata a Ostia. Ancora una volta abitata da persone appartenenti al clan Spada”. A dare l’annuncio della nuova operazione della polizia nel X municipio è la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook. “Dopo anni di immobilismo, dall’inizio del nostro mandato stiamo controllando le case popolari occupate senza titolo, per liberarle e ...

A Ostia sgomberata un'altra Casa popolare occupata dagli Spada. L'annuncio della sindaca Raggi : un'altra casa popolare occupata da membri del clan Spada è stata sgomberata questa mattina a Ostia, oltre 150 agenti del Corpo di polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Forni. Ad annunciarlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un tweet. "Questa mattina - scrive - abbiamo sgomberato un'altra casa popolare a Ostia, abusivamente occupata ancora da membri del clan Spada. Insieme alla Polizia Locale non daremo ...

Roma - rientra dal weekend e trova la Casa occupata : 'Le mie cose buttate in strada' : Il rientro dal weekend si è trasformato in un vero e proprio incubo per Paola Barzotti , 46 anni, da15 residente in un appartamento Ater di proprietà della Regione, nel quartiere Laurentino 38 di Roma ...

Roma : operazioni sgombero Casa a Ostia - era occupata da membro Spada : Roma – Sono iniziate questa mattina alle prime luci dell’alba le operazioni di sgombero di un appartamento dell’edilizia residenziale pubblica, illegittimamente occupato, in via Ingrao 20. Le operazioni condotte dal Comando generale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, hanno visto l’impiego di oltre 100 caschi bianchi Romani, supportati da 4 blindati del reparto Mobile, diretti dal commissariato di Ostia. Tale ...

Roma - lotta per la legalità : sgomberata la Casa occupata da uno del clan Spada : Il blitz è avvenuto a Ostia, 24 ore dopo la scoperta di un ordigno rudementale sul balcone della casa dei genitori di una collaboratrice di giustizia. Nell'appartamento sgomberato abitava abusivamente ...

Ostia - sgomberata la Casa occupata da Vincenzo Spada. Raggi : "Ripristiniamo la legalità" : In azione almeno 100 vigli urbani. Le strade sono state bloccate. Ingente dispiegamento di agenti perché la zona è gestita dal clan

Sgomberata la Casa occupata da Vincenzo Spada ad Ostia : È in corso lo sgombero di un'abitazione di edilizia popolare a Ostia "occupata abusivamente" da Vincenzo Spada. Il blitz è scattato all'alba in via Ingrao. Le operazioni sono condotte dalla polizia locale con il supporto dei poliziotti del reparto mobile e del commissariato di Ostia. Oltre 100 i caschi bianchi romani impiegati, supportati da 4 blindati del reparto mobile. Bloccate tutte le strade di accesso alla via.Esulta su ...

Ostia - sgombero Casa occupata da Spada : ANSA, - ROMA, 04 OTT - E' in corso lo sgombero di un'abitazione di edilizia popolare a Ostia "occupata abusivamente" da Vincenzo Spada. Il blitz è scattato all'alba in via Ingrao. Le operazioni sono ...

Ostia - sgomberata Casa popolare occupata da Vincenzo Spada. La sindaca Raggi : “Prosegue la lotta per la legalità” : È iniziato all’alba il blitz della polizia di Roma per sgomberare la casa popolare occupata abusivamente da Vincenzo Spada a Ostia. Oltre cento i vigili impegnati nell’operazione, condotta dalla polizia locale con il supporto del reparto mobile e del commissariato del X municipio. Tutte le strade di accesso a Via Ingrao, luogo in cui si trova l’abitazione, sono state bloccate. Ad annunciarlo su Twitter è la sindaca della ...

Blitz nella Casa occupata da Vincenzo Spada - al via lo sgombero ad Ostia : È in corso lo sgombero di un'abitazione di edilizia popolare a Ostia "occupata abusivamente" da Vincenzo Spada. Il Blitz è scattato all'alba in via Ingrao. Le operazioni sono condotte dalla polizia locale con il supporto dei poliziotti del reparto mobile e del commissariato di Ostia. Oltre 100 i vigili impiegati. Bloccate tutte le strade di accesso alla via.

Ostia - sgomberata Casa occupata da Spada : 9.46 sgomberata un'abitazione di edilizia popolare a Ostia "occupata abusivamente" da Vincenzo Spada. Il blitz è scattato all'alba in via Ingrao. Le operazioni sono condotte dalla polizia locale con l'aiuto dei poliziotti del reparto mobile e del Commissariato di Ostia. Oltre 100 i vigili impiegati. Bloccate tutte le strade di accesso alla via. "RomaCapitale è intervenuta per restituire un bene pubblico alla città. Prosegue la nostra lotta ...