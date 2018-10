Carlo il Temerario | il grande nemico della Francia sconfitto da una donna

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Borgogna, primavera del 1472 – La corte scintillava sotto i raggi caldi del sole primaverile. Il cielo blu non lasciava intravedere neppure una nuvola, il verde dei prati brillava rigoglioso intensificandosi laddove i campi si trasformavano in vitigni e davanti a lui figurine di donne strette in lussuose vesti rosse, porpora, ocra, azzurro, lavanda si muovevano ora al ritmomusica, ora ammiccando a qualche gentiluomo, ora sedendosi sull'erba, formando grappoli di ombrellini e ampie gonne.sorrise constatando la vivacità del proprio ducato, poi si alzò e si diresse verso la sua sposa. Margherita di York indossava un abito cremisi che la rendeva ancor più bella di quanto già non apparisse ogni giorno ai suoi occhi, forse l'unica duchessa al mondo a non doversi preoccupare dei tradimenti del marito. Lui le era sempre stato fedele, come ...