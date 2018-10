Carenza di Vitamina B | ecco quando è necessario assumere un’integratore

Salute : obesità e Carenza di vitamina D possono indicare un maggior rischio di tumore al seno : La vitamina D è ben nota per i suoi benefici nel costruire ossa sane. Il tumore al seno rimane uno dei tumori più comuni tra le donne di tutto il mondo ed è la causa principale di morte per tumore nelle donne. I fattori di rischio riproduttivi, come pubertà precoce, tarda menopausa, età avanzata alla prima gravidanza, il non avere mai avuto una gravidanza, obesità e storia familiare, sono stati tutti associati allo sviluppo di tumore al seno. Il ...

Vitamina D - Carenza e assunzione : parola d’ordine “appropiatezza terapeutica” : Appropriatezza terapeutica e personalizzazione del trattamento con Vitamina D: è stato questo il focus della “Second International Conference on Controversies in Vitamin D”, summit globale, organizzato sotto l’egida del Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group (GIOSEG) che ha coinvolto oltre trenta dei massimi esperti a livello mondiale in una tre giorni scientifica interamente dedicata all’ormone ...

Vitamina D - monitoraggio e Carenza : ecco chi deve assumerla maggiormente : La Vitamina D, sintetizzata principalmente dalla cute attraverso l’esposizione solare, è essenziale nella salute dell’osso e aiuta l’organismo ad assorbire il calcio. Una sua carenza può quindi comportare una ridotta mineralizzazione ossea e l’insorgenza di osteoporosi e rachitismo. Se ne è parlato alla Second International Conference on Controversies in Vitamin D, il congresso tenutosi a Monteriggioni (Si), organizzato ...