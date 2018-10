Cardani Agcom | «Entro inizio 2019 conclusione indagine su Calcio Sky e DAZN»

Cardani (Agcom) : «Ci sono emittenti locali che occupano solo frequenze» : Nell'attuale ripartizione dello spettro frequenziale ci sono «tv locali che si limitano a trasmettere un 'periscopio's, che - avendo una risorsa preziosa - non la sanno nè la vogliono utilizzare, ma la occupano sperando di poterla utilizzare o di poterla rivendere» in seguito. Ad affermarlo, in audizione al Senato, il presidente dell'Autorità per le comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, parlando del tema della ...