Capodanno 2019 | la Rai punta Matera | la Capitale Europea della Cultura

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Per illa Rai ha deciso dire su, la città che dal 1 gennaiosarà elettaMancano ancora due mesi alla fine dell’anno, ma in Rai si sta già pensando e lavorando alla grande festa di. Per festeggiare la fine del 2018 la Rai ha deciso dire sulla città di, che dal 1 gennaiosarà la: la Rai sceglieCon un comunicato stampa, l’azienda di Viale Mazzini ha espresso la sua posizione in merito alla location dove trasmettere l’evento di fine anno. Il Servizio Pubblico non può non tenere conto che la città, dal 1 gennaiosarà lae diventerà la protagonista assoluta del panoramale italiano e europeo. Sarebbe difficilmente giustificabile a livello istituzionale l’indicazione di una sede ...