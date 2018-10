Cannabis legale in Canada | il caso della Corea del Nord

Blastingnews

: Canada, diventa legale la cannabis a uso ricreativo - petergomezblog : Canada, diventa legale la cannabis a uso ricreativo - SkyTG24 : Cannabis legale in Canada, via libera alle vendite - SilviaCantoia : Canada: la cannabis è legale, il primo grammo venduto a Terranova -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Dalla mezzanotte di oggi, 17 ottobre 2018, inè possibile acquistare e consumareVIDEO per uso ricreativo e non solo medico. A stabilirlo è il FederalAct, entrato in vigore dopo l’approvazione del Senato e la successiva firma del Governatore generale, Julie Payette. Un successo per il governo progressista guidato dal premier Justin Trudeau, che aveva posto la legge sulla legalizzazionemarijuana tra i punti fondamentali del suo programma politico. Dunque, da oggi, ildiventa il terzo Paese al mondo dove la commercializzazione per uso ludico dell’erba viene ufficialmente legalizzata. Il primo è stato l’Uruguay di Pepe Mujica nel 2013. Ladelnon la considera nemmeno droga. Marijuana ricreativaanche in 9 Stati Usa su 50. La cronaca di una giornata storica per ilNella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre, ...