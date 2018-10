Cambi | euro parte in calo a 1 | 148 dollari

Conte a Bruxelles al Consiglio Europeo : non Cambieremo la manovra finanziaria - : Il premier a Bruxelles per difendere la legge di bilancio: "Confido in dialogo costruttivo". Poche ore prima alcune frasi del commissario Oettinger hanno creato tensioni. Il presidente del Consiglio ...

Il Cambiamento che serve all’Europa : Il sondaggio Eurobarometro indica un’evoluzione positiva per l’Ue, con l’eccezione dell’Italia. Il 68 per cento degli europei ritiene che il proprio paese abbia tratto beneficio dall’appartenenza all’Ue, il 61 per cento considera positivamente la moneta unica. In caso di referendum, il 66 per cento

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 17/10/2018 - ore 15.40 : Movimento fiacco per il cross-rate Euro contro Dollaro , che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha iniziato a trattare ...

Salvini : con elezioni Cambiamenti epocali per futuro dell'Europa : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Le imminenti elezioni europee costituiranno l'inizio di cambiamenti epocali per il futuro dell'Europa'. Lo ha detto il leader della Lega, vicepremier e ministro dell'...

Economia - Stati Uniti ed Eurozona si sCambiano di posto : ... per la prima volta dall'inizio dell'anno, implicando quindi un peggiore outlook di consensus per l'Economia statunitense rispetto a quello europeo. Altri indici di sorpresa non hanno ancora mostrato ...

Governo Venezuela : 'Nei Cambi euro e yen al posto dei dollari' : Il Venezuela ha annunciato di aver disposto, nell'ambito del Programma di ripresa e crescita economica nazionale, che tutte le operazioni di cambio si faranno d'ora in poi in euro, yuan e non più in ...

Ecco come Cambierà Android per adeguarsi alle richieste della Commissione Europea : Dopo aver ricevuto una multa record dalla UE per abuso di posizione dominante riguardante Android, Google presenta il suo appello e annuncia nuove misure per adeguarsi. L'articolo Ecco come cambierà Android per adeguarsi alle richieste della Commissione Europea proviene da TuttoAndroid.

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 16/10/2018 - ore 15.40 : Giornata in moderato rialzo per il cross-rate Euro contro Dollaro , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a ...

Germania - perché la Baviera può Cambiare la geografia politica d'Europa : Il risultato storico per i Verdi e la deludente frenata per i nazionalisti anti immigrati della Afd, cambiano il segno del tracollo della Csu e della Spd

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 15/10/2018 - ore 15.40 : Buona tenuta per il cross-rate Euro contro Dollaro che evidenzia un Andamento poco migliore dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1551, in rialzo dello 0,28% ...

BAVIERA - RISULTATI ELEZIONI : EXIT POLL - BOOM VERDI E CROLLO CSU/ Diretta voto - Di Maio esulta : "Europa Cambia" : ELEZIONI BAVIERA, RISULTATI in Diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e VERDI (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 GMT)

SCENARIO/ Elezioni Baviera - lo spintone alla Merkel che Cambia l'Europa : Le Elezioni in Baviera avranno delle ripercussioni sulla politica interna tedesca, ma non solo: l'effetto domino si farà sentire in tutta Europa. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:00:00 GMT)DOPO IL DEF/ Sapelli: M5s e Lega possono far cadere il muro di BruxellesDIARIO BRASILE/ Ecco perché il "referendum" anti-Lula premierà Bolsonaro, di A. Gaved