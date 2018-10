Call of Cthulhu entra in fase gold

Call of Cthulhu si mostra in uno spaventoso trailer con le opinioni della critica : Call of Cthulhu, il nuovo titolo di Cyanide, proporrà in un videogioco le celebri atmosfere Lovecraftiane dell'omonimo gioco di ruolo carta e penna, e a poco meno di due settimane dall'arrivo del titolo su Xbox One, PS4 e PC, possiamo ammirarlo nel nuovo trailer "Preview to Madness".Nel gioco impersoneremo l'investigatore Edward Pierce, impegnato a fare luce sugli omicidi della famiglia Hawkins facendo domande e investigando sugli abitanti della ...

Call of Cthulhu requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Call of Cthulhu: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Call of Cthulhu su PC Windows Call of Cthulhu requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Call of Cthulhu. Chi ha intenzione di giocare a Call of Cthulhu […]

Call of Cthulhu : svelati i requisiti di sistema : Ci stesse attendendo il lancio di Call of Cthulhu ha delle novità che lo attendono, i requisiti minimi e consigliati per PC sono infatti stati rivelati da parte di Focus Home Interactive e Cyanide, riporta DSOgaming.Vediamo di seguito i requisiti necessari: MINIMI:Read more…

Call OF CTHULHU : I Requisiti PC : Cyanide e Focus Home Interactive svelano ufficialmente i Requisiti PC Minimi e Consigliati per l’edizione PC di CALL OF CTHULHU, avventura horror investigativa incentrata sui racconti di Howard Phillips Lovecraft. CALL OF CTHULHU: I Requisiti PC ufficiali Nel gioco vestiamo i panni di Edward Pierce, investigatore privato che dovrà indagare sulla tragica morte della famiglia Hawkins sull’isola di Darkwater. Nel ...

Call of Cthulhu : alla scoperta di un nuovo video gameplay : Focus Home Interactive e Cyanide Studio hanno reso disponibile in rete un nuovo video gameplay di Call of Cthulhu, riporta Gematsu.Si tratta del secondo trailer ufficiale del gioco, dal quale possiamo dunque trarre una panoramica generale di cosa ci aspetta.Nel filmato gli sviluppatori presenteranno nuovi personaggi e ambientazioni che ci troveremo ad affrontare durante la campagna, il tutto in fedele stile lovecraftiano naturalmente.Read ...

Un video gameplay mostra la prima ora di gioco dell'ispirato Call of Cthulhu : L'ispirato Call of Cthulhu sta per arrivare su PC e console alla fine del prossimo mese, come annunciato qualche tempo fa da Focus Home Interactive e Cyanide Studio.In attesa dell'arrivo del titolo, possiamo dare uno sguardo approfondito al gameplay grazie a un video, riportato da AllGamesDelta, che ci mostra la prima ora di gioco.Per chi non lo sapesse, in Call of Cthulhu vestiremo i panni dell'investigatore privato Edward Pierce, impegnato ...

Il nuovo gameplay trailer di Call of Cthulhu ci immerge nell'inquietante villa Hawkins : Quello tratteggiato da H.P. Lovecraft è un immaginario estremamente affascinante che ha più volte influenzato parecchi videogiochi ma che allo stesso tempo ha ricoperto il ruolo da protagonista assoluto solo in una manciata di produzioni. Call of Cthulhu è un progetto molto interessante e potrebbe rivelarsi una piccola perla da non sottovalutare all'interno del panorama doppia A.In occasione della Gamescom 2018, Focus Home Interactive ha ...