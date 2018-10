Gianni Lupo veste il Calcio Catania : Gianni Lupo veste il Calcio Catania: oggi giovedì 18 ottobre alle 12.45, in Sala Congressi, in programma la presentazione delle

Ecco la lettera indirizzata dalla famiglia di Mario Castellazzi al Calcio Catania : Ecco il ringraziamento alla Società Catania Calcio per la partecipazione alla scomparsa di Mario Castellazzi. Il comunicato stampa pubblicato sul sito del Calcio Catania lo scorso 1°ottobre, sulla scomparsa del nostro caro Mario, ha profondamente toccato tutta la nostra famiglia, che in un momento tanto doloroso ha avuto modo di constatare quanto il proprio caro sia stato apprezzato e stimato. Assieme alle dimostrazioni di vicinanza di ...

Calcio - il Tar del Lazio respinge i ricorsi di Catania e Siena sul format della serie B : ... ha respinto i ricorsi presentati da Catania e Robur Siena per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della decisione adottata lo scorso 11 dicembre del Collegio di Garanzia dello Sport, ...

Calcio a 5 - 2a giornata Serie A 2018-2019 : Pesaro a Dosson per tentare il colpaccio - insidia Catania per Napoli : La sfida tra Came Dosson e Italservice Pesaro è il match clou della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5. I marchigiani dispongono di un gruppo granitico e hanno già messo in mostra tutto il loro potenziale nella prima uscita, ma al cospetto della pattuglia veneta dovranno tirare fuori subito gli artigli per acquisire autostima e proiettarsi in cima alla classifica generale, in attesa che i campioni d’Italia ...

Accadde oggi : 23 settembre 1946 - nasce il Catania Calcio : Accadde oggi- Il calcio Catania, o più semplicemente Catania, è una società calcistica italiana con sede nella città di Catania. Milita in Serie C. L’attuale società, fondata il 24 settembre 1946, ha stessi colori sociali e simboli, ma titolo sportivo e numero di matricola federale diversi rispetto a quelli dell’Associazione Fascista calcio Catania fondata nel 1929 e sciolta nel 1943. Benché l’odierna dirigenza del ...

Calcio - la Serie B rimane a 19 squadre : confermate le esclusioni di Catania e Avellino : Ora la Serie B 2018-2019 è definitivamente a 19 squadre. Non è infatti arrivata alcuna sospensione del via libera al campionato cadetto con un numero inferiori di formazioni rispetto al previsto. A deciderlo è stato il Tar del Lazio con ordinanza cautelare, respinta la richiesta di alcuni tifosi del Catania che si erano rivolti ai giudici amministrativi per sollecitare la sospensione della delibera n. 47 dello scorso 13 agosto. Il Tar ha ...

Ad Catania - Calcio gestito dai pupari : ANSA, - FIRENZE, 12 SET - "Lo dico a chiare lettere: il nostro calcio è gestito da anni sempre dagli stessi pupari, che hanno avuto l'interesse al non governo, perché nel non governo governavano loro".

Calcio - la Serie B resta a 19 squadre. Domani i calendari di C - ma il Catania non ci sta : La Serie B di Calcio resterà a 19 squadre: questa la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che in sostanza ha confermato la scelta della Lega B, appoggiando il blocco dei ripescaggi per riportare il torneo cadetto a 22 squadre. Contrario a questa decisione il presidente del Collegio stesso, Franco Frattini, ma la decisione è stata presa per tre voti contro due. Effetto domino di tale scelta, la composizione dei gironi di Serie C, che in ...

Calciomercato Catania - ufficiale : preso Pulidori : Catania - Nuovo portiere per il Catania : si tratta di Guido Pulidori , prelevato a titolo definitivo dal Livorno. L'estremo difensore ha firmato un contratto di due anni. Ecco la nota ufficiale del ...