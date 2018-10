Calcio a 5 | Olimpiadi Giovanili 2018 | Brasile d’oro e davvero dominante | Russia battuta

oasport

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Grande spettacolo al Futsal Main Stadium di Buenos Aires: sono andate in scena oggi le finali per quanto riguarda ila 5 alle. La medaglia d’oro, come da pronostico, se l’è aggiudicata la squadra favoritissima: il. Un atto conclusivodominato in lungo e in largo per i verdeoro, nettamente la rosa più forte in competizione. Inizio di garaclamoroso per i verdeoro, contro la, che tirano in porta cinque volte nei primi 5′. Il vantaggio arriva, con un clamoroso autogol russo, ma poi non c’è l’atteso raddoppio e la tensione sale al termine del primo tempo, chiuso con il minimo scarto. La mole di gioco impressionante dei sudamericani però porta risultati: Dendal e Moura chiudono parzialmente la pratica sul 3-0. Laci prova alla disperata, mettendo i cinque giocatori di movimento: arriva la rete ...