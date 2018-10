Calano i reati ma ci sentiamo più insicuri Si chiama percezione inversa e si spiega così

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Dovremmo essere molto soddisfatti in quanto i rilevamenti dimostrano che i principalisono in costante diminuzione. In particolare in Italia omicidi, rapine, furti emafiosida parecchi anni con una certa costanza. Ladi insicurezza, al contrario, sembra aumentare nella popolazione. Come mai? I soliti dietrologi, che la sanno sempre molto lunga, a questo punto metteranno in discussione i dati oggettivi perché la volontà e ladel popolo deve prevalere sulla realtà. La gente per costoro ha sempre ragione. Per i furti potremmo ipotizzare che, delusi dai risultati delle forze dell’ordine, alcune persone non li denuncino ma direi che la rilevazione delle rapine e degli omicidi è sicuramente veritiera. Ritenere che artatamente siano manipolati mi pare difficile anche per il peggiore paranoico. Una secondazione, senza scomodare la psicologia, ...